Yeni Malatyaspor'ın Tek Umudu: Kusursuz Malatya Stadyumu Zemini

UEFA’nın uyguladığı yaptırımlar ve TFF’nin yürüttüğü bahis soruşturması sonrası sezonun kalan bölümünde sahaya çıkmama kararı alan Yeni Malatyaspor’dan geriye sadece maçların oynandığı Malatya Stadyumu’nun kusursuz zemini kaldı. Tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşayan kulüpteki moral bozukluğa karşın, saha bakımı ekiplerinin titiz çalışması saha için öne çıkan tek olumlu unsur olarak dikkat çekiyor.

Titiz bir çalışma yürütülüyor

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı görev yapan Çim Teknikeri Muhammet Emin Ak, zeminin bakımıyla ilgili detayları paylaştı:

"Maçlardan aldığımız darbeler, yaralar sonucu zeminde bakım işlerimiz oluyor. İlaçlama ve gübrelemeler oluyor. Tabii bunların hepsi bir nizama ve düzene bağlı. Kafamıza göre istediğimiz zaman istediğimiz gübreyi ilacı kullanmıyoruz. Sahanın isteğine göre. Örneğin, renk kaçaklığı oluyor sahada ona uygun gübreler kullanıyoruz. Maç öncesi milimetrik çizimlerimiz oluyor. Yani hiçbir şekilde hatayı kabul etmeyen çizimler. Onlara çok dikkat ediyoruz. Tamamen mesleğimizin bize verdiği gururla çalışıyoruz"

22 dereceye sabit tutuyoruz

Ak, kış şartlarında zemine gösterdikleri özeni ve alttan ısıtma sisteminin önemini vurguladı:

"Türkiye genelindeki bütün stadyumlarda yaza göre biraz daha emek ister. Şu an sahamızın alttan ısıtma sistemi mevcut ve çalışıyor. Şu an dışarısının hiçbir önemi yok bizim için. Hava şartları -4 olabilir, -15 olabilir ama bizim için şu an önemli olan toprak sıcaklığı, zemin sıcaklığı. Yani toprak altındaki bitki kökünün homojen bir şekilde alabileceği bir sıcaklık var, o da 22 derecedir. Biz bunu çimin gelişimi için her gün ölçümler yaparak 22 dereceye sabit tutuyoruz. Yani çimin en çok geliştiği derece toprak sıcaklığı 22 derecedir"

Çimler, yapay güneş ışığı ile besleniyor

Kış aylarında destek için uyguladıkları teknolojiyi de paylaşan Ak, saha bakımında "sunlight" sisteminin rolüne dikkat çekti:

"Bu sistem ampulleri güneşten alınan gaz ile çalışıyor. Genelde Türkiye’deki statlarda güney taraf güneş almaz. Bu sistem üstten güneş almayan güney tarafına yapay bir güneş ışığı verir. Bu bölgedeki çimlerin daha güçlü çıkar. Diğer bölgedeki çimler güneşten dolayı, kışın da olsa kendini besleyebiliyor"

Kendi zeminime çok güveniyorum

Malatya’nın sahasında iki takım barındıran nadir şehirlerden olduğunu belirten Ak, yoğun programın ekstra emek gerektirdiğini ve ekibine güvendiğini ifade etti:

"Şu an Türkiye genelinde sahasında iki takım oynatan çok nadir şehirler var. Adanaspor gibi, Biz de iki takım oynatıyoruz. Normal şartlarda bir takımın oynadığı stadyumlarda 14 günlük süre gelen bir boşlukları oluyor diğer maça kadar. Bütün tamir işlerini o zaman yapıyorlar. Bizim iki maç olduğu için daha yoğun bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Bu sistemleri daha dikkatli ve daha olumlu bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bunu da işte gecemizi gündüzümüze katıp, hafta sonlarımız da dahil olmak üzere sürekli bu zeminin üstünde olmamız gerekiyor. Başarımız tamamen buna dayalı. Önümüzdeki haftadan sonra tek takıma düşersek şayet bizim için tabii iş yükümüz çok hafifleyecek. Belki de daha başarılı olacağız, belki de zeminimizin çok daha iyi yerlere gelmesi için daha çok çaba göstereceğiz. Daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Bu da bizim mükâfatımız gibi bir şey olacak. Kendi zeminime çok güveniyorum. Şu an iki takımın oynaması, hava şartlarının işte bu şekilde soğuk olması. Bu zemin bu haldeyse, en büyük maçları da oynatacağımıza inanıyorum ekibim ve kendim adına"

Malatya’daki saha bakım ekibinin vurguladığı alttan ısıtma, 22 derece toprak hedefi ve sunlight uygulamaları, stadyum zemininin neden kusursuz görüldüğünü açıklıyor. Kulübün yaşadığı idari ve sportif sorunların gölgesinde, Malatya Stadyumu zemini şehrin futbol gündemindeki en sağlam dayanak olmaya devam ediyor.

