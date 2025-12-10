DOLAR
Manavgat'ta Voleybolda Çifte Başarı: Müdür Hasan Kırteke

Hasan Kırteke, öğrencilikte kazandığı kupaları müdür olarak tekrarladı; Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi kızlar 3., erkekler 2. oldu.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:17
Turnuva Detayları

İlçe Okul Sporları Tertip Komitesi organizatörlüğünde düzenlenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı Manavgat okulları arası voleybol gençler müsabakaları, Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda sona erdi. Turnuvaya kızlarda 26, erkeklerde 9 olmak üzere toplam 35 takım ve 480 sporcu katıldı.

Okulun Başarıları

Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi kız takımı yarı final oynayarak 3.'lük kupasını, erkek takımı ise finalde mücadele ederek 2.'lik kupasını kazandı.

Kupa Töreni

Erkek takımının 2.'lik kupasını Milli Eğitim Müdürü Ali Hakan Öz verirken, kız takımının 3.'lük kupasını A Kalite Eğitim Kurumu Kurucu Müdürü Şerafettin Avcı takdim etti.

Müdürün Mesajı

Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hasan Kırteke, öğrencilerinin elde ettiği başarılarla gururlandığını belirterek: "Öğrenci olarak kupalar kazandığım. Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yönetici olarak iki kupa kazanma fırsatı veren Rabbime şükürler olsun. Başta Beden Eğitimi Öğretmenimiz Abdulkadir Akça olmak üzere emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederim. Bu başarıyı kazanan öğrencilerimi ayrı ayrı tebrik eder başarılarının devamını dilerim. İyi ki varsınız"

