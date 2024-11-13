DOLAR
34,36 0,06%
EURO
36,54 -0,01%
ALTIN
2.884,62 -0,43%
BITCOIN
3.000.096,01 2,51%

BİDEV, Adıyaman'da 10. Basketbol Sahasını Açtı

BİDEV, Adıyaman'da 10. basketbol sahasını açarak 81 il hedefiyle çocuklara spor imkanı sunuyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 12:28
BİDEV, Adıyaman'da 10. Basketbol Sahasını Açtı

BİDEV, Adıyaman'da 10. Basketbol Sahasını Açtı

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV), "Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım" projesi kapsamında 10. basketbol sahasını Adıyaman'da açtı.

BİDEV Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi ve Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca’nın katkılarıyla inşa edilen sahaya Ahbap Derneği de "stratejik ortak" olarak destek verdi.

Açılış etkinliğine BİDEV Yönetim Kurulu Üyesi Arif Aytekin, Mütevelli Heyeti üyeleri Tamer Oyguç, vakfın yönetim kurulu üyeleri Sema Kasapoğlu, Handan Özbek, BİDEV Projeler Koordinatörü Turhan Koray, ve diğer proje sorumluları katıldı. Ayrıca Ahbap Derneği Genel Başkanı Haluk Levent ve Şehit Ahmet Demir Ortaokulu yöneticileri de etkinlikte yer aldı.

Açılışta Yapılan Konuşmalar

Açılışta konuşan Arif Aytekin, "BİDEV olarak 2020 yılındaki kuruluşumuzdan itibaren çocuk ve gençlerin spor aracılığıyla fiziksel ve ruhsal gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyoruz. Erol Tabanca ve Polimeks Holding ile Ahbap Derneği'ne iş birlikleri için teşekkür ediyoruz. 2022 yılından beri 9 ilde 7 binden fazla çocuğa ulaşmayı başardık. Adıyaman'daki sahamızdan 400 öğrencinin faydalanmasını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Ayrıca, "Sahaların yanında antrenman ekipmanları ve okul takımı sporcularına malzeme desteği sunuyoruz. Beden eğitimi ve basketbol antrenörlerine temel basketbol, liderlik ve kişisel gelişim eğitimleri veriyoruz. Hedefimiz, 81 ilde de çocuklarımıza ulaşmak." diyerek projelerin kapsamını vurguladı.

Haluk Levent, Ahbap Derneği olarak deprem sonrası yıkılan okulları yeniden inşa ettiklerini belirterek, "Bu okullarda binlerce öğrenci eğitim hayatına devam ediyor. BİDEV’in çok değerli bir amaca hizmet ettiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası 6. Ağı Uşak'ta Başlıyor
2
BİDEV, Adıyaman'da 10. Basketbol Sahasını Açtı
3
34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası İstanbul'da
4
Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor - ikas Eyüpspor Maç Özeti
5
Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda Fino Kaposvar'ı 3-2 Geçti
6
Bursaspor Basketbol, Yörsan ile İsim Sponsoru Anlaşması Yaptı
7
TFF Eryaman Stadyumu kararı: Kritik maç öncesi açıklandı

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir