BİDEV, Adıyaman'da 10. Basketbol Sahasını Açtı

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV), "Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım" projesi kapsamında 10. basketbol sahasını Adıyaman'da açtı.

BİDEV Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi ve Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca’nın katkılarıyla inşa edilen sahaya Ahbap Derneği de "stratejik ortak" olarak destek verdi.

Açılış etkinliğine BİDEV Yönetim Kurulu Üyesi Arif Aytekin, Mütevelli Heyeti üyeleri Tamer Oyguç, vakfın yönetim kurulu üyeleri Sema Kasapoğlu, Handan Özbek, BİDEV Projeler Koordinatörü Turhan Koray, ve diğer proje sorumluları katıldı. Ayrıca Ahbap Derneği Genel Başkanı Haluk Levent ve Şehit Ahmet Demir Ortaokulu yöneticileri de etkinlikte yer aldı.

Açılışta Yapılan Konuşmalar

Açılışta konuşan Arif Aytekin, "BİDEV olarak 2020 yılındaki kuruluşumuzdan itibaren çocuk ve gençlerin spor aracılığıyla fiziksel ve ruhsal gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyoruz. Erol Tabanca ve Polimeks Holding ile Ahbap Derneği'ne iş birlikleri için teşekkür ediyoruz. 2022 yılından beri 9 ilde 7 binden fazla çocuğa ulaşmayı başardık. Adıyaman'daki sahamızdan 400 öğrencinin faydalanmasını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Ayrıca, "Sahaların yanında antrenman ekipmanları ve okul takımı sporcularına malzeme desteği sunuyoruz. Beden eğitimi ve basketbol antrenörlerine temel basketbol, liderlik ve kişisel gelişim eğitimleri veriyoruz. Hedefimiz, 81 ilde de çocuklarımıza ulaşmak." diyerek projelerin kapsamını vurguladı.

Haluk Levent, Ahbap Derneği olarak deprem sonrası yıkılan okulları yeniden inşa ettiklerini belirterek, "Bu okullarda binlerce öğrenci eğitim hayatına devam ediyor. BİDEV’in çok değerli bir amaca hizmet ettiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.