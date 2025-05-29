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Bilal Erdoğan: Dünya Okçuluğunun Merkezi İstanbul

Bilal Erdoğan, İstanbul'un dünya okçuluğunun merkezi olduğunu vurguladı ve Fetih Kupası'nı anlattı.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 22:06
Bilal Erdoğan: Dünya Okçuluğunun Merkezi İstanbul

Bilal Erdoğan, Dünya Okçuluğunun Merkezinin İstanbul Olduğunu Açıkladı

Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçuluk Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, İstanbul'un dünya okçuluğunun merkezi olduğunu belirtti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 13. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

634 yıl önce kurulan Okçular Vakfı'nın, okçuluk sporunun dünya merkezi olarak tarihi bir misyonu üstlendiğini dile getiren Erdoğan, "Bu yıl Fetih Kupa'mızın 13'üncüsünü düzenliyoruz. Bu mekân, tarihimizde okçuluğun gelişiminde önemli bir yer tutuyor," dedi.

Fetih Kupası ve Geleneksel Okçuluğun Önemi

Fetih Kupası'nın her sene 29 Mayıs'ta gerçekleştirildiğini hatırlatan Erdoğan, "Burada geleneksel, olimpik ve makaralı yayda dünyanın en büyük müsabakaları yapılıyor. Dünyanın en iyi okçularının mücadele ettiği bu organizasyon, birçok sporcu için oldukça önemli," şeklinde konuştu.

Özellikle Mete Gazoz ve Öznur Cüre Girdi gibi milli okçularının başarılarına değinen Erdoğan, "Bu sporcularımız için menzil taşları dikildi. Bu taşlar, tarihin en önemli okçularının başarılarını simgeliyor," dedi.

Dünya Geleneksel Okçuluk Birliği’nin Kurulması

Erdoğan, Dünya Geleneksel Okçuluk Birliği'nin kurulması için de gerekli adımların atıldığını açıkladı. "Burada yetişen sporcuların hem bireysel gelişimleri hem de uluslararası alanda başarı elde etmeleri çok önemli. Okçuluğun sadece bir spor dalı olmadığını, aynı zamanda bir kültür ve yaşam biçimi olduğunu vurgulamak istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Etnospor Oyunları ve Kültürel Süreklilik

Bilal Erdoğan, gelecekte 4 yılda bir düzenlenecek Etnospor Oyunları'nın altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "27 ülkeden 42 federasyon ile birlikte geleneksel sporları ihya etmek için çaba sarf ediyoruz. Kültürel kimlikleri yaşatmayı amaçlıyoruz," dedi.

Erdoğan, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Kendi kültürlerini ve kimliklerini yaşatmak isteyen tüm toplumlar için bu organizasyon büyük önem taşıyor. 2027'de yapmayı planladığımız Etnospor Oyunları bu hedefin bir parçası."

Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçuluk Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, 13....

Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçuluk Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, 13. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'na katılarak açıklamalarda bulundu.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçuluk Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, 13....

Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçuluk Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, 13. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'na katılarak açıklamalarda bulundu.

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