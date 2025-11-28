Bilecik’te deplasman seyirci yasağı iptal edildi — Kulüpler ve taraftar tepkili

Bilecik’te deplasman seyirci yasağı kararı iptal edildi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 1. Amatör Lig öncesi ilan edilen deplasman seyirci yasağı kararı, İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapılmadan alınması üzerine tepkilere neden oldu ve karar geri çekildi.

İptal gerekçesi ve lig takvimi

Bilecik 1. Amatör Ligte 2025-2026 sezonu A Grubu müsabakaları 30 Kasımda, B Grubu müsabakaları ise 29 Kasımda başlayacak ve her iki günde toplam 7 maç oynanacak. Lig öncesi Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, maçların deplasman seyircisiz oynanmasına karar verdi ve bu karar kulüplere İl Spor Güvenlik Kurulu Kararı adı altında tebliğ edildi. Kulüp başkanları, kararın İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınmadığını belirterek itiraz etti.

Kararın, vali veya vali yardımcısı başkanlığında alınması gerektiği yönündeki itirazlar nedeniyle karar iptal edildi.

Emniyet kararının metni

27 Kasım günü, Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Erol Taş imzalı belgede yer alan ifadeler şöyleydi:

"İlimizde yapılacak olan futbol müsabakalarında 1 Ekim 2025 tarihli İl Spor Güvenlik Kurulu Kararlarında alınan misafir seyirci yasağına istinaden il ve ilçe statlarının fiziki şartları ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeni ile protokol sayılarının yapılan değerlendirme neticesinde en fazla her iki takım için de 10’ar Kişi olması uygun görülmüştür. En fazla 10 kişilik protokol listesi misafir takım ve ev sahibi takım yöneticileri tarafından gerekli bilgileri (ad, soyad, tc kimlik no) müsabakanın oynanacağı tarihten 3 gün önce mesai bitimine kadar Bilecik Spor Güvenliği Şube Müdürlüğüne (bildirilmesi gerekmektedir. Liste harici kimse alınmayacaktır. Ayrıca statta açılması, asılması planlanan pankartların ve yapılması planlanan organizasyonların (evlilik teklifi, doğum günü, özel gün kutlamaları vs) kulüp temsilcileri veya taraftar temsilcileri tarafından müsabaka gününden 3 gün önce Bilecik Spor Güvenliği Şube Müdürlüğüne bilgi vermesi gerekmektedir"

Taraftar ve kulüp tepkisi

Karara yönelik eleştiriler arasında, uygulamanın hem prosedür açısından eksik olduğu hem de taraftar kültürüne zarar verdiği vurgulandı. Kulüp başkanları kararın İl Spor Güvenlik Kurulu kararı olmadığını belirterek itiraz etti.

1969 Bilecik Spor Kulübü taraftar grubu Belekoma Tayfa da açıklama yaparak karara tepki gösterdi. Grup tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2 sezondur Bilecik futboluna getirilen deplasman yasaklarına tamamen karşıyız. Bu yasaklar sadece bize değil, tüm taraftar topluluklarına yapılan bir saygısızlıktır. Sevdamızı azaltmak, tribün ruhunu kırmak, Bilecik futbolunu nefessiz bırakmak için atılan adımlardan biridir. Ama bilinsin ki; ne bu yasaklar bizi durdurur, ne de bu sevdayı eksiltebilir. Biz varız, var olacağız. Tribün varsa futbol vardır. Bir an önce deplasman yasağın kaldırılmasını talep ediyoruz"

Gelişmeler sonrası yetkili makamların yapacağı değerlendirmeler ve takip edecek prosedürler bekleniyor.

