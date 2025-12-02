Bilecik'te Genç Güreşçiler Mindere Çıktı: Yoğun Mücadele ve Başarı

Bilecik'te genç güreşçiler uzman antrenörler eşliğinde yoğun antrenman yaptı, Güreş Gençler İl Birinciliği'nde başarılı performans sergiledi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:45
Bilecik'te Genç Güreşçiler Mindere Çıktı: Yoğun Mücadele ve Başarı

Bilecik'te Genç Güreşçiler Mindere Çıktı: Yoğun Mücadele ve Başarı

Bilecik'te genç sporcular, güreş branşında yoğun bir tempoyla teknik becerilerini geliştirdi ve minderde kararlı bir mücadele sergiledi.

Antrenmanlar ve Müsabakalar

Gençlik ve Spor Okulları bünyesinde, uzman antrenörlerin rehberliğinde gerçekleştirilen çalışmalar sırasında sporcular azim, dikkat ve yüksek mücadele ruhu gösterdi. Antrenmanların yüksek tempoda sürdüğü bildirildi.

Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Güreş Gençler İl Birinciliği Müsabakaları da yoğun çekişmelere sahne oldu; gençlerin performansları beğeni topladı ve müsabakaların başarıyla tamamlandığı açıklandı.

Yüzme Antrenmanı ve Çok Yönlü Gelişim

Güreş çalışmalarının ardından sporcular, yüzme branşında havuz çalışmalarına katılarak güç, dayanıklılık ve teknik becerilerini artırmaya yönelik kapsamlı bir antrenman gününü geride bıraktı. Sporcuların hem sportif hem akademik alandaki başarıları memnuniyetle karşılandı.

Teşekkür ve Tebrik

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Katılım sağlayan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize teşekkür ediyor, dereceye giren sporcularımızı gönülden tebrik ediyoruz" dedi.

BİLECİK’TE GÜREŞTE GENÇLERDEN YOĞUN MÜCADELE

BİLECİK’TE GÜREŞTE GENÇLERDEN YOĞUN MÜCADELE

BİLECİK’TE GÜREŞTE GENÇLERDEN YOĞUN MÜCADELE

İLGİLİ HABERLER

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce Spor Akademisi'nden Dünya Engelliler Günü'nde Özel Buluşma
2
Samsunspor, Özel Gereksinimli Çocukların Tasarladığı Formalarla Sahaya Çıktı
3
Bilecik’te Okul Sporları Gençler Futbol Şampiyonu: Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
4
Bilecik'te Genç Güreşçiler Mindere Çıktı: Yoğun Mücadele ve Başarı
5
Kayserispor ilk kez gole kapandı: Rizespor'u 1-0 mağlup etti
6
Kayserispor 16. Sırada: Eyüpspor Maçı Kritik
7
Alanyaspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?