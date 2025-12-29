DOLAR
Bilecik'te Judoculara Moral: İl Müdürü Ramazan Demir Mindere Çıktı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, 34 judocu ile antrenmana katıldı, judogi hediye etti ve sporculara moral verdi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 09:22
Bilecik'te judoculara moral veren antrenman

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, antrenör Serkan Can tarafından düzenlenen ve 34 judo sporcusunun katıldığı antrenmana katılarak sporcularla birlikte mindere çıktı. Etkinlik sırasında tüm judoculara judogi hediye edildi ve antrenmana aktif destek sağlandı.

Antrenmanın akışı

Antrenman boyunca İl Müdürü Ramazan Demir, sporcularla birlikte ısınma ve temel judo çalışmalarına eşlik etti. Yüksek temposu ve pozitif yaklaşımıyla judoculara moral veren Demir, mücadele ruhu, disiplin ve takım olmanın önemine vurgu yaptı. Sporcularla birebir ilgilenerek motivasyonlarını artırdı.

Keyifli kapanış ve değerlendirme

Antrenman sonunda sporculara baklava ikram edildi; İl Müdürü Demir’in sürprizi yorgunluğu unutturdu, salonda gülümsemeler ve alkışlar eksik olmadı. Spor, enerji ve dayanışmanın buluştuğu antrenman, judocular için unutulmaz bir motivasyon kaynağı oldu.

Ramazan Demir antrenman sonrası yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Gençlerimizin sporla iç içe olması, disiplinli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi bizim için çok önemli. Judo gibi mücadele ve saygıyı esas alan branşlarda sporcularımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz".

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

