Eda Nur Tulum 300 m U20'de Türkiye Rekoru Kırdı: Başkan Albayrak'tan Tebrik

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 300 m salon U20'de 38.62 ile Türkiye rekoru kıran Eda Nur Tulum'u kutladı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:28
Eskişehirli Eda Nur Tulum 300 m U20'de Türkiye Rekoru Kırdı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Türkiye rekoru kıran Eskişehirli atletizm sporcusu Eda Nur Tulum'u sosyal medya hesabından kutladı.

Rekor Detayı

Eda Nur Tulum, 300 metre salon U20 kategorisinde 38.62lik derecesiyle Türkiye Rekoru kırdı.

Başkan Albayrak'ın Mesajı

Başkan Albayrak paylaşımında, "Eskişehir’in evlatları her daim kazanır. Hepimizi gururlandıran Eda Nur Tulum evladımızı, onu yetiştiren kıymetli ailesini ve değerli hocalarımızı canıgönülden kutluyorum. Yolun açık, başarıların daim olsun Eda Nur" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

