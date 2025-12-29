Eda Nur Tulum 300 m U20'de Türkiye Rekoru Kırdı: Başkan Albayrak'tan Tebrik

Eskişehirli Eda Nur Tulum 300 m U20'de Türkiye Rekoru Kırdı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Türkiye rekoru kıran Eskişehirli atletizm sporcusu Eda Nur Tulum'u sosyal medya hesabından kutladı.

Rekor Detayı

Eda Nur Tulum, 300 metre salon U20 kategorisinde 38.62lik derecesiyle Türkiye Rekoru kırdı.

Başkan Albayrak'ın Mesajı

Başkan Albayrak paylaşımında, "Eskişehir’in evlatları her daim kazanır. Hepimizi gururlandıran Eda Nur Tulum evladımızı, onu yetiştiren kıymetli ailesini ve değerli hocalarımızı canıgönülden kutluyorum. Yolun açık, başarıların daim olsun Eda Nur" ifadelerini kullandı.

