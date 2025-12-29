A Milli Futbol Takımı 2025: Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne Yükseliş ve Dünya Kupası Play-off'u

A Milli Futbol Takımı 2025: Yılın Özeti

Genel bakış

A Milli Futbol Takımı, 2025 yılında toplam 10 karşılaşma oynadı. Bu maçların 8'i resmi, 2'si özel statüde gerçekleşti. Milliler söz konusu müsabakalarda 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar bu mücadelelerde 25 gol atarken, kalesinde ise 15 gole engel olamadı.

UEFA Uluslar Ligi'nde tarihî yükseliş

2025 yılının ilk maçları mart ayında UEFA Uluslar Ligi'nde oynandı. Milliler, Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşılaşırken 3-0 ve 3-1 skorlarıyla galip ayrıldı ve 2018'den itibaren düzenlenen organizasyonda ilk kez A Ligi'ne yükseldi.

2026 FIFA Dünya Kupası için play-off

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A milliler; İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele etti. Ay-yıldızlılar grubu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 13 puanla İspanya'nın ardından ikinci sırada tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, Dünya Kupası'na gitmek için mart ayında play-off oynayacak. Play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşen milliler, bu turu geçerse Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle Dünya Kupası biletini belirleyecek mücadeleye çıkacak.

Öne çıkan maçlar ve rekorlar

Ay-yıldızlılar, Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Puskas Arena'da karşılaştığı Macaristan'ı 3-0 yenerek, 7 Ekim 2006 tarihinden sonra ilk kez rakibini deplasmanda mağlup etti.

Dünya Kupası elemelerinde İspanya karşısında Konya'da alınan 6-0 yenilgi tarihin en ağır mağlubiyetlerinden biri olarak kayda geçti. Buna karşın milliler deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 mağlup etti.

Milliler, Macaristan karşılaşmasıyla 250. galibiyeti geçti. Kırmızı-beyazlılar tarihinde 647 maç yaparken, 255 galibiyet, 241 mağlubiyet ve 151 beraberlik kaydetti. Ay-yıldızlılar son olarak İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve gol dağılımı

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında A Milli Futbol Takımı'nda 100. maçına çıktı ve milli takım tarihinde 100'ler kulübüne giren 6. futbolcu oldu. Çalhanoğlu, A millilerle ilk kez 6 Eylül 2013'te Andorra karşısında forma giymiş ve 2016, 2020 ve 2024 Avrupa Şampiyonaları'nda da kadroda yer almıştı.

2025 yılında atılan 25 gol 13 farklı futbolcudan geldi. Hücumda en etkili isim Kerem Aktürkoğlu oldu (4 gol). Arda Güler ve Kenan Yıldız 3'er, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci ve Merih Demiral 2'şer gol kaydetti. Orkun Kökçü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Zeki Çelik, Yunus Akgün, Deniz Gül ve Salih Özcan birer gol attı. Ayrıca Bulgaristan maçlarında Popov ile Chernev kendi kalesine gol kaydetti.

FIFA sıralaması

A Milli Takımı, FIFA tarafından açıklanan dünya sıralamasında 2025 yılını 1.582 puanla 25. sırada tamamladı. Milliler, 2025 yılının ilk duyurulan sıralamasında 1.551 puanla 27. basamakta yer almıştı.

2025 yılında oynanan maçlar

Türkiye: 3 - Macaristan: 1

Macaristan: 0 - Türkiye: 3

ABD: 1 - Türkiye: 2

Meksika: 1 - Türkiye: 0

Gürcistan: 2 - Türkiye: 3

Türkiye: 0 - İspanya: 6

Bulgaristan: 1 - Türkiye: 6

Türkiye: 4 - Gürcistan: 1

Türkiye: 2 - Bulgaristan: 0

İspanya: 2 - Türkiye: 2

