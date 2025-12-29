DOLAR
42,93 -0,03%
EURO
50,58 0,07%
ALTIN
6.180,63 1,14%
BITCOIN
3.846.797,88 -2,26%

A Milli Futbol Takımı 2025: Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne Yükseliş ve Dünya Kupası Play-off'u

A Milli Futbol Takımı 2025'te 10 maç oynadı; UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldi, 2026 Dünya Kupası için play-off hakkı kazandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:51
A Milli Futbol Takımı 2025: Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne Yükseliş ve Dünya Kupası Play-off'u

A Milli Futbol Takımı 2025: Yılın Özeti

Genel bakış

A Milli Futbol Takımı, 2025 yılında toplam 10 karşılaşma oynadı. Bu maçların 8'i resmi, 2'si özel statüde gerçekleşti. Milliler söz konusu müsabakalarda 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar bu mücadelelerde 25 gol atarken, kalesinde ise 15 gole engel olamadı.

UEFA Uluslar Ligi'nde tarihî yükseliş

2025 yılının ilk maçları mart ayında UEFA Uluslar Ligi'nde oynandı. Milliler, Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşılaşırken 3-0 ve 3-1 skorlarıyla galip ayrıldı ve 2018'den itibaren düzenlenen organizasyonda ilk kez A Ligi'ne yükseldi.

2026 FIFA Dünya Kupası için play-off

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A milliler; İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele etti. Ay-yıldızlılar grubu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 13 puanla İspanya'nın ardından ikinci sırada tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, Dünya Kupası'na gitmek için mart ayında play-off oynayacak. Play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşen milliler, bu turu geçerse Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle Dünya Kupası biletini belirleyecek mücadeleye çıkacak.

Öne çıkan maçlar ve rekorlar

Ay-yıldızlılar, Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Puskas Arena'da karşılaştığı Macaristan'ı 3-0 yenerek, 7 Ekim 2006 tarihinden sonra ilk kez rakibini deplasmanda mağlup etti.

Dünya Kupası elemelerinde İspanya karşısında Konya'da alınan 6-0 yenilgi tarihin en ağır mağlubiyetlerinden biri olarak kayda geçti. Buna karşın milliler deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 mağlup etti.

Milliler, Macaristan karşılaşmasıyla 250. galibiyeti geçti. Kırmızı-beyazlılar tarihinde 647 maç yaparken, 255 galibiyet, 241 mağlubiyet ve 151 beraberlik kaydetti. Ay-yıldızlılar son olarak İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve gol dağılımı

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında A Milli Futbol Takımı'nda 100. maçına çıktı ve milli takım tarihinde 100'ler kulübüne giren 6. futbolcu oldu. Çalhanoğlu, A millilerle ilk kez 6 Eylül 2013'te Andorra karşısında forma giymiş ve 2016, 2020 ve 2024 Avrupa Şampiyonaları'nda da kadroda yer almıştı.

2025 yılında atılan 25 gol 13 farklı futbolcudan geldi. Hücumda en etkili isim Kerem Aktürkoğlu oldu (4 gol). Arda Güler ve Kenan Yıldız 3'er, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci ve Merih Demiral 2'şer gol kaydetti. Orkun Kökçü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Zeki Çelik, Yunus Akgün, Deniz Gül ve Salih Özcan birer gol attı. Ayrıca Bulgaristan maçlarında Popov ile Chernev kendi kalesine gol kaydetti.

FIFA sıralaması

A Milli Takımı, FIFA tarafından açıklanan dünya sıralamasında 2025 yılını 1.582 puanla 25. sırada tamamladı. Milliler, 2025 yılının ilk duyurulan sıralamasında 1.551 puanla 27. basamakta yer almıştı.

2025 yılında oynanan maçlar

Türkiye: 3 - Macaristan: 1

Macaristan: 0 - Türkiye: 3

ABD: 1 - Türkiye: 2

Meksika: 1 - Türkiye: 0

Gürcistan: 2 - Türkiye: 3

Türkiye: 0 - İspanya: 6

Bulgaristan: 1 - Türkiye: 6

Türkiye: 4 - Gürcistan: 1

Türkiye: 2 - Bulgaristan: 0

İspanya: 2 - Türkiye: 2

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, 2025 YILINDA 10 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, 2025 YILINDA 10 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, 2025 YILINDA 10 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Futbol Takımı 2025: Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne Yükseliş ve Dünya Kupası Play-off'u
2
Koray Uygun Türkiye rekorunu hedefliyor
3
Kayserispor'dan 5 Kafa Golü ve 5 Ceza Sahası Dışı Gol
4
Kocasinan Şimşekspor 2-0 Malatyaspor | BAL 2. Grup 12. Hafta
5
Baran Ali Gezek Kayserispor'a Geri Döndü
6
Kayserispor Antalya'da 2 Hazırlık Maçı Yapacak: Bursaspor ve Çekya Takımı
7
Botaş, Melikgazi Kayseri'yi 93-72 Yendi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı