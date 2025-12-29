Ertuğrul Doğan: Trabzonspor’un Genlerinde Her Zaman Büyük Hedefler Var

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün dergisinde yayımlanan yazısında sezon başında yapılan planlamanın sahaya güçlü bir karakter olarak yansıdığını vurguladı. Doğan, takımın hedef ve yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğru planlama ve sahaya yansıyan karakter

Doğan, "Sezon başında attığımız adımlar bugün sahada gördüğümüz karakterin temelini oluşturuyor. Trabzonspor her zaman büyük hedefleri olan, bu hedefleri planlı bir yapı üzerine inşa etmeyi görev sayan bir kulüptür. Bu yıl yola çıkarken de böyle baktık meseleye: Doğru planlama, doğru insan kaynağı, doğru futbol aklı. Gençlerin enerjisini tecrübelilerin yol göstericiliğiyle bir araya getiren bir kadro kurduk. Şu an ortaya çıkan tablo bu kararın ne kadar yerinde olduğunu kanıtlıyor. Sahamızda veya deplasmanda, öne geçtiğimiz anlarda ya da geriden geldiğimiz bölümlerde ortaya konan irade bize büyük gurur veriyor. Mücadeleyi bütün anlara yayan, oyunun ruhunu her saniyede diri tutan bir takımımız var. Bu yaklaşım Trabzonspor’un tarihsel kimliğine de yakışıyor. Taraftarımızın benimsediği, tribünlerin kalbini hızlandıran o karakterli oyun yeniden varlığını hissettiriyor" ifadelerini kullandı.

Fatih Tekke’nin payı büyük

Doğan, teknik direktörün takım üzerindeki etkisine dikkat çekti: "Oyuncularımızı tanıma biçimi, doğru müdahaleleri, anlık değişimlere uyumu, takımı bir bütün haline getiren en önemli unsurlardan biri. Sezon ilerledikçe takım içindeki uyumun artmasıyla birlikte sahaya yansıyan kalite de her hafta daha yükseliyor. Yarışın tam merkezindeyiz ve yolun sonundaki konumumuzu hep birlikte göreceğiz. Ancak Trabzonspor’un hedefi her zaman büyük kupalara uzanan o yolu yürümektir. Bu kulübün genlerinde başka türlüsü yoktur" dedi.

Ara transfer ve adil rekabet

Başkan Doğan, transfer çalışmalarına dair de bilgi verdi: "Ara transfer döneminin resmi olarak başlamasına kısa bir süre kala ihtiyaç duyduğumuz takviyeleri hocamızla değerlendiriyoruz". Ayrıca takım kimyasını korumanın, rekabeti artırmanın ve kulübü ileri taşıyacak hamleleri en doğru şekilde yapmanın önemine vurgu yaptı. Türkiye Kupası'nda ilk aşamayı geçip gruplara kalmanın sezonun önemli başlıklarından biri olduğunu belirten Doğan, "Amacımız bu kupayı yeniden müzemizde görmektir" ifadesini kullandı.

Doğan, Türk futbolunda adil yönetim ve temiz rekabet gerektiğini de şu sözlerle aktardı: Trabzonspor adına her kulvarın bir sorumluluk olduğunu, başarının sahadaki emeğin hakkını arayarak kazanılması gerektiğini; bazı hakemlerin imtiyaza yönelmesinin futbolun başlıca sorunlarından biri olduğunu ancak ligin er ya da geç gerçek rekabet zeminiyle buluşacağına inandıklarını söyledi.

Birlik, inanç ve güçlü yürüyüş

Başkan’ın kapanış değerlendirmesi taraftar ve camia vurgusuyla şöyle oldu: "Bugün sahada ortaya koyduğumuz enerji, tribünlerde hissedilen birlik duygusu ve şehrin takımıyla kurduğu bağ bize büyük bir yol gösteriyor. Bu yürüyüş, inancın ve emeğin birleşmesiyle daha da büyüyecek. Sezonun ilerleyen dönemlerinde birlikte çok daha güçlü anlara tanıklık edeceğiz. Çünkü bu kulüp umudu her zaman diri tutmanın ve hedefe yürürken bir an bile tereddüt göstermemenin adıdır. Trabzonspor’un yolculuğu sürüyor ve biz bu yolun her adımında daha yüksek bir ışığa doğru ilerliyoruz".

