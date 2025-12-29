Söğütspor Evinde 2-1 Galip: BAL'da 5 Maçta 4. Zafer

Söğütspor Evinde 2-1 Galip: BAL 5. Grup'ta Moral Yükseldi

Son 5 maçta 4 galibiyetle üst sıralara tırmanış

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Söğütspor, kendi evinde aldığı galibiyetle ligdeki çıkışını sürdürdü.

BAL 5. Grup'ta mücadele eden Söğütspor, 12. haftada Beytepe Mete Spor ile Söğüt İlçe Stadı’nda karşılaştı. Soğuk ve kar yağışı altında oynanan maçın ilk yarısı konuk ekipten Metehan Cavit Yıdırım’ın 24. dakikadaki golüyle 1-0 tamamlandı.

İkinci yarıda Söğütspor oyunu domine etti ve 76. dakikada Yağızcan Şenocak ile skoru 1-1’e getirdi. Beş dakika sonra, 81. dakikada Onur Çakmakçı takımını öne geçiren golü kaydetti. Karşılıklı ataklar sonrasında maç 2-1 sona erdi.

Bu galibiyetle Söğütspor’un puanı 18 oldu ve 13 takımlı ligde 5. sıraya yükseldi. Takım, ligin 13. haftasında Bursa temsilcisi Gemlikspor ile karşılaşacak.

Öte yandan Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut maçı tribünden izledi ve maç sonunda teknik heyet ile sporcuları tebrik etti.

SÖĞÜTSPOR KENDİ EVİNDE KAZANMASI BİLDİ