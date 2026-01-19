Bilecik'te Masa Tenisi Hedefi: Başarı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları çalışmalarını sürdürüyor

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları bünyesindeki masa tenisi antrenmanları aralıksız devam ediyor.

Uzman antrenörler eşliğinde başlayan çalışmalarda sporcular, koordinasyon ve refleks antrenmanlarıyla ısınırken; temel vuruş teknikleri ve ayak oyunlarıyla tempo yükseltiliyor. Maç simülasyonlarıyla ise sporcuların strateji geliştirmeleri sağlanıyor.

Yapılan programlarla sporcuların hem teknik kapasitelerinin hem de oyun zekâlarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Disiplinli ve planlı antrenman programlarıyla masa tenisinde başarıya ulaşmayı amaçlayan sporcular, her idmanda performanslarını bir adım ileri taşıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir şöyle dedi: "Masada hız var, oyunda disiplin var, hedefte başarı var. Spor okullarımızda yetişen sporcularımızın gelecekte önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz".

