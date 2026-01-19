UEFA Şampiyonlar Ligi 7. Hafta Programı

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçları yarın ve 21 Ocak Çarşamba oynanacak. Galatasaray, 20.45'te Atletico Madrid'i ağırlayacak; hafta Çarşamba 9 maçla tamamlanacak.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 12:01
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 12:01
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. Hafta Programı

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. Hafta Programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta mücadeleleri yarın ve 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak maçlarla gerçekleşecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda haftanın açılış maçı TSİ 18.30'da Kairat Almaty - Club Brugge karşılaşması ile başlayacak. Devler Ligi, Çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.

Yarın

18.30 Kairat Almaty - Club Brugge

20.45 Bodo/Glimt - Manchester City

23.00 Real Madrid - Monaco

23.00 Inter - Arsenal

23.00 Villarreal - Ajax

23.00 Tottenham - Borussia Dortmund

23.00 Sporting CP - Paris Saint-Germain

23.00 Olympiakos - Bayer Leverkusen

23.00 Kopenhag - Napoli

21 Ocak Çarşamba

Ligde 9 puanla 18. sırada bulunan Galatasaray, çarşamba günü saat 20.45'te İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.

20.45 Galatasaray - Atletico Madrid

20.45 Karabağ - Eintracht Frankfurt

23.00 Chelsea - Pafos

23.00 Atalanta - Athletic Bilbao

23.00 Juventus - Benfica

23.00 Slavia Prag - Barcelona

23.00 Olimpique Marsilya - Liverpool

23.00 Newcastle United - PSV Eindhoven

23.00 Bayern Münih - Union Saint-Gilloise

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 7. HAFTA HEYECANI, YARIN VE 21 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ OYNANACAK MAÇLARLA...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 7. HAFTA HEYECANI, YARIN VE 21 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ OYNANACAK MAÇLARLA YAŞANACAK.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı Avrupa Şampiyonu — Lousada 2026
2
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. Hafta Programı
3
Atatürk Üniversitesi'nin Ulusal Spor Başarıları: Kick Boks ve Buz Tırmanışı
4
Eskişehirli Sporculardan Sakarya'da Karate Başarısı
5
Gökay Iravul: Aykut Kocaman Benim İçin Bir Baba Gibi
6
Ernest Muçi, Trabzonspor'da 12 Yıl Sonra 6 Maçlık Gol Serisi
7
Bilecik'te Masa Tenisi Hedefi: Başarı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları