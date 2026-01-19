UEFA Şampiyonlar Ligi 7. Hafta Programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta mücadeleleri yarın ve 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak maçlarla gerçekleşecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda haftanın açılış maçı TSİ 18.30'da Kairat Almaty - Club Brugge karşılaşması ile başlayacak. Devler Ligi, Çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.

Yarın

18.30 Kairat Almaty - Club Brugge

20.45 Bodo/Glimt - Manchester City

23.00 Real Madrid - Monaco

23.00 Inter - Arsenal

23.00 Villarreal - Ajax

23.00 Tottenham - Borussia Dortmund

23.00 Sporting CP - Paris Saint-Germain

23.00 Olympiakos - Bayer Leverkusen

23.00 Kopenhag - Napoli

21 Ocak Çarşamba

Ligde 9 puanla 18. sırada bulunan Galatasaray, çarşamba günü saat 20.45'te İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.

20.45 Galatasaray - Atletico Madrid

20.45 Karabağ - Eintracht Frankfurt

23.00 Chelsea - Pafos

23.00 Atalanta - Athletic Bilbao

23.00 Juventus - Benfica

23.00 Slavia Prag - Barcelona

23.00 Olimpique Marsilya - Liverpool

23.00 Newcastle United - PSV Eindhoven

23.00 Bayern Münih - Union Saint-Gilloise

