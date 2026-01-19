UEFA Şampiyonlar Ligi 7. Hafta Programı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta mücadeleleri yarın ve 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak maçlarla gerçekleşecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda haftanın açılış maçı TSİ 18.30'da Kairat Almaty - Club Brugge karşılaşması ile başlayacak. Devler Ligi, Çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.
Yarın
18.30 Kairat Almaty - Club Brugge
20.45 Bodo/Glimt - Manchester City
23.00 Real Madrid - Monaco
23.00 Inter - Arsenal
23.00 Villarreal - Ajax
23.00 Tottenham - Borussia Dortmund
23.00 Sporting CP - Paris Saint-Germain
23.00 Olympiakos - Bayer Leverkusen
23.00 Kopenhag - Napoli
21 Ocak Çarşamba
Ligde 9 puanla 18. sırada bulunan Galatasaray, çarşamba günü saat 20.45'te İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.
20.45 Galatasaray - Atletico Madrid
20.45 Karabağ - Eintracht Frankfurt
23.00 Chelsea - Pafos
23.00 Atalanta - Athletic Bilbao
23.00 Juventus - Benfica
23.00 Slavia Prag - Barcelona
23.00 Olimpique Marsilya - Liverpool
23.00 Newcastle United - PSV Eindhoven
23.00 Bayern Münih - Union Saint-Gilloise
