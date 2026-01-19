NÖHÜ Ünilig Türkiye Şampiyonası’nda Kick Boksta Madalyalarla Döndü

Gurur veren performans

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi sporcuları, Ünilig Türkiye Şampiyonası kick boks müsabakalarından madalyalarla dönerek üniversiteye büyük bir gurur yaşattı. Farklı kategorilerde mücadele eden sporcular, sergiledikleri performansla önemli dereceler elde etti.

Öne çıkan dereceler

Kutay Şimşek (79 kg) — Kick Light branşında Türkiye Şampiyonu oldu.

Emir Çiçek (94 kg üstü) — Point Fighting branşında Türkiye ikinciliği kazandı.

Melek Yiğit (56 kg) — Full Contact branşında Türkiye ikincisi olarak kürsüye çıktı.

Oğuzhan Erfidan (69 kg) — Kick Light branşında Türkiye altıncısı oldu.

Tebrikler

Yapılan açıklamada, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi sporcularının Ünilig Türkiye Şampiyonası’nda kick boks branşında elde ettiği başarı nedeniyle sporcular ve antrenörleri tebrik edildi.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ SPORCULARI, ÜNİVERSİTELERARASI KİCK BOKS TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDAN MADALYALARLA DÖNEREK ÜNİVERSİTEYE GURUR YAŞATTI.