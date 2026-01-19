Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı Avrupa Şampiyonu — Lousada 2026

Portekiz'de düzenlenen şampiyonada ay-yıldızlı ekip zirveye çıktı

Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, 16–18 Ocak 2026 tarihlerinde Portekiz'in Lousada kentinde düzenlenen Salon Hokeyi Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda finali kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Turnuva boyunca gösterdiği tutarlı performansla Avrupa'nın güçlü rakiplerini geride bırakan milli takım, final maçındaki galibiyetle Türk bayrağını Portekiz'de göndere çektirdi.

Muğla kaynaklı sporcular ve teknik kadronun katkısı dikkat çekti. Milli takım kadrosunda yer alan Muğlalı sporcular Aleyna Başbuğ ve Arzu Nur Öztürk, sergiledikleri performansla takımın başarısında kilit rol oynadı.

Teknik ekipte görev alan Muğlalı antrenör Serkan Şen ve ekibi, turnuva süresince yaptığı planlama ve yönetimle şampiyonluğun mimarları arasında yer aldı.

Bu tarihi başarı, hem Muğla'da hem de Türkiye genelinde büyük sevinçle karşılandı ve Türk kadın hokeyinin uluslararası arenada yükselen profilini teyit etti.

