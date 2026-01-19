Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı Avrupa Şampiyonu — Lousada 2026

Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, 16–18 Ocak 2026'de Lousada'da düzenlenen Salon Hokeyi Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 12:19
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 12:19
Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı Avrupa Şampiyonu — Lousada 2026

Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı Avrupa Şampiyonu — Lousada 2026

Portekiz'de düzenlenen şampiyonada ay-yıldızlı ekip zirveye çıktı

Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, 16–18 Ocak 2026 tarihlerinde Portekiz'in Lousada kentinde düzenlenen Salon Hokeyi Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda finali kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Turnuva boyunca gösterdiği tutarlı performansla Avrupa'nın güçlü rakiplerini geride bırakan milli takım, final maçındaki galibiyetle Türk bayrağını Portekiz'de göndere çektirdi.

Muğla kaynaklı sporcular ve teknik kadronun katkısı dikkat çekti. Milli takım kadrosunda yer alan Muğlalı sporcular Aleyna Başbuğ ve Arzu Nur Öztürk, sergiledikleri performansla takımın başarısında kilit rol oynadı.

Teknik ekipte görev alan Muğlalı antrenör Serkan Şen ve ekibi, turnuva süresince yaptığı planlama ve yönetimle şampiyonluğun mimarları arasında yer aldı.

Bu tarihi başarı, hem Muğla'da hem de Türkiye genelinde büyük sevinçle karşılandı ve Türk kadın hokeyinin uluslararası arenada yükselen profilini teyit etti.

TÜRKİYE KADIN HOKEY MİLLİ TAKIMI, PORTEKİZ’DE DÜZENLENEN SALON HOKEYİ BÜYÜK KADINLAR AVRUPA...

TÜRKİYE KADIN HOKEY MİLLİ TAKIMI, PORTEKİZ’DE DÜZENLENEN SALON HOKEYİ BÜYÜK KADINLAR AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA ŞAMPİYON OLARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı Avrupa Şampiyonu — Lousada 2026
2
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. Hafta Programı
3
Atatürk Üniversitesi'nin Ulusal Spor Başarıları: Kick Boks ve Buz Tırmanışı
4
Eskişehirli Sporculardan Sakarya'da Karate Başarısı
5
Gökay Iravul: Aykut Kocaman Benim İçin Bir Baba Gibi
6
Ernest Muçi, Trabzonspor'da 12 Yıl Sonra 6 Maçlık Gol Serisi
7
Bilecik'te Masa Tenisi Hedefi: Başarı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları