Bilecik’te Okul Sporları Gençler Futbol Şampiyonu: Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Bilecik’teki Okul Sporları Gençler Futbol Müsabakaları'nı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kazandı; Bilecik İmam Hatip Lisesi ikinci, Yavuz Selim üçüncü oldu.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:47
Bilecik’te düzenlenen Okul Sporları Gençler Futbol Müsabakaları, Bilecik İstasyon Sentetik Sahası’nda oynanan son karşılaşmaların ardından tamamlandı.

Turnuvayı birinci sırada tamamlayan Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ilimizi grup müsabakalarında temsil etmek üzere Düzceye gitmeye hak kazandı.

Turnuva Sonuçları

Bilecik İmam Hatip Lisesi turnuvayı ikinci, Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncü olarak tamamladı.

Ödül Töreni ve Fair Play Mesajı

Ödül töreninde dereceye giren takımların sporcuları ve antrenörleri birbirlerini tebrik etti. Aynı karede verilen fotoğraflarla fair play ve dostluk mesajları öne çıktı, örnek bir davranış sergilendi.

