Bilecik U14 Gençler Ligi'nde 7. Haftada Gol Yağmuru: Vitraspor 7'de 7

Bilecik U14 Gençler Ligi 7. haftasında gol yağmuru yaşandı; Vitraspor 7'de 7 yaparak liderliğini sürdürdü. Haftada toplam 48 gol kaydedildi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 10:12
U14 Gençler Ligi 7’inci hafta geride kalırken, Vitraspor 7’de 7 yaparak liderliğini sürdürdü.

U14 Gençler Ligi 6’ıncı haftasında oynan 5 müsabakada toplamda 48 gol atılırken, 4 maçı ev sahibi, 1 maçı deplasman takımı kazandı.

Haftanın öne çıkan sonuçları

Vitraspor 12-0 Güneşspor

1299 Bilecik Futbol Kulübü 14-1 Söğütspor

Osmanelispor 3-1 1963 Başakspor

Bilecik Futbol Akademispor 9-1 Vezirhanspor

4 Eylül Spor 7-1 Bozüyükspor

Puan durumu ve dikkat çekenler

Bu sonuçlar sonrası Vitraspor liderliğini sürdürürken, 19 puanlı 1299 Bilecik Futbol Kulübü lideri takip etti. Bilecik Futbol Akademispor, 4 Eylül Spor ve Osmanelispor 13'er puanla bu takımları izliyor.

Öte yandan ligin 7’inci haftasında Vezirhanspor henüz puan alamazken, ligin son sırasında yer aldı.

