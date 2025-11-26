Bilecik U16 Gençler Ligi: Osmanelispor 4'te 4 ile Liderliğini Sürdürdü

Bilecik U16 Gençler Ligi'nde 4. hafta tamamlandı. Osmanelispor 4'te 4 yaparken 1299 Bilecik 12 puanla ikinci, Vitraspor üçüncü sırada yer aldı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 11:33
Bilecik U16 Gençler Ligi'nde 4. hafta geride kaldı

Bilecik U16 Gençler Ligi'nde 4'üncü hafta tamamlanırken, 7 takımlı ligde oynanan maçlarda ev sahibi ekipler öne çıktı. Haftanın dikkat çeken ismi Osmanelispor oldu.

Hafta Sonuçları

Ligde oynanan iki müsabakada ev sahibi takımlar galip geldi. Osmanelispor, kendi evinde Vitraspor'u 2-0 yenerken, 1299 Bilecik Spor Kulübü ise Söğütspor'u 7-0 mağlup etti.

Bilecik Gençlerbirliğispor 4'üncü haftayı BAY geçirirken, Güneşspor Ligden çekilen Ertuğrulspor ile karşılaştı ve hükmen 3-0 galip ilan edildi.

Puan Durumu ve Gelecek Hafta

Bu sonuçlarla Osmanelispor 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü. Bir maçı eksik olan 1299 Bilecik Spor Kulübü 12 puanla ikinci, Vitraspor ise 6 puanla üçüncü sırada haftayı tamamladı.

Ligin 5'inci haftasında Bilecik Gençlerbirliğispor - Osmanelispor ve Vitraspor - 1299 Bilecik Spor Kulübü karşılaşmaları oynanacak. Ligin 5'inci haftasını Güneşspor BAY geçecek.

