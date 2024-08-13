Biltes Koleji, Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Forma Sponsoru Oldu

Biltes Koleji, Fenerbahçe'nin Yanında

Biltes Koleji, Fenerbahçe İstanbul Jet Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın yeni forma sponsoru olarak spor dünyasında önemli bir adım attı.

Destek ve Teşekkür Mesajı

Sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Türkiye ve Avrupa şampiyonu olarak tamamlayan Fenerbahçe İstanbul Jet takımı, Biltes Koleji’nin değerli desteğiyle daha da güçlenecek. Biltes Koleji’ne bu kıymetli desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz." şeklinde ifadelere yer verildi.

Logo Takım Formasında Yer Alacak

2024-2025 sezonu boyunca, Biltes Koleji logosunun, takım formalarının arkasında yer alacağı bildirildi. Bu sponsorluk, kulübün ulusal ve uluslararası başarılarına katkıda bulunmayı hedefliyor.