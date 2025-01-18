BİRFED, Şehit ve Gazi Çocuklarını OGM Ormanspor-Fenerbahçe Opet Maçında Ağırladı

BİRFED'in Anlamlı Daveti

Birleşik Fenerbahçeliler Derneği (BİRFED), ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde gerçekleşen OGM Ormanspor-Fenerbahçe Opet maçında, şehit ve gazi çocuklarını özel olarak ağırladı.

Çocuklar Maçta Buluştu

BİRFED'den yapılan açıklamaya göre, şehit ve gazi çocukları, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasındaki maç için M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda yer aldı.

İş Birliğiyle Gerçekleşti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü ile BİRFED arasındaki iş birliği sonucunda, maça gelen şehit ve gazi çocuklarını Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt, BİRFED Başkanı Serhat Öztürk ve diğer dernek yöneticileri karşıladı.

Unutulmaz Anlar

Maç sonunda, çocuklar Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı ile fotoğraf çektirme imkanı buldu ve yetkililere teşekkürlerini iletti.

Birleşik Fenerbahçeliler Derneği (BİRFED), ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynanan OGM Ormanspor-Fenerbahçe Opet maçında şehit ve gazilerin çocuklarını ağırladı.

Birleşik Fenerbahçeliler Derneği (BİRFED), ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynanan OGM Ormanspor-Fenerbahçe Opet maçında şehit ve gazilerin çocuklarını ağırladı.