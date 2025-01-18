BİRFED, Şehit ve Gazi Çocuklarını OGM Ormanspor-Fenerbahçe Opet Maçında Ağırladı

BİRFED, OGM Ormanspor-Fenerbahçe Opet maçında şehit ve gazi çocuklarını özel olarak ağırladı.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 20:23
BİRFED, Şehit ve Gazi Çocuklarını OGM Ormanspor-Fenerbahçe Opet Maçında Ağırladı

BİRFED'in Anlamlı Daveti

Birleşik Fenerbahçeliler Derneği (BİRFED), ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde gerçekleşen OGM Ormanspor-Fenerbahçe Opet maçında, şehit ve gazi çocuklarını özel olarak ağırladı.

Çocuklar Maçta Buluştu

BİRFED'den yapılan açıklamaya göre, şehit ve gazi çocukları, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasındaki maç için M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda yer aldı.

İş Birliğiyle Gerçekleşti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü ile BİRFED arasındaki iş birliği sonucunda, maça gelen şehit ve gazi çocuklarını Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt, BİRFED Başkanı Serhat Öztürk ve diğer dernek yöneticileri karşıladı.

Unutulmaz Anlar

Maç sonunda, çocuklar Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı ile fotoğraf çektirme imkanı buldu ve yetkililere teşekkürlerini iletti.

Birleşik Fenerbahçeliler Derneği (BİRFED), ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynanan OGM...

Birleşik Fenerbahçeliler Derneği (BİRFED), ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynanan OGM Ormanspor-Fenerbahçe Opet maçında şehit ve gazilerin çocuklarını ağırladı.

Birleşik Fenerbahçeliler Derneği (BİRFED), ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynanan OGM...

Birleşik Fenerbahçeliler Derneği (BİRFED), ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynanan OGM Ormanspor-Fenerbahçe Opet maçında şehit ve gazilerin çocuklarını ağırladı.

İLGİLİ HABERLER

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MKE Ankaragücü, Polonyalı Orta Saha Michal Rakoczy'yi Transfer Etti
2
Reeder Samsunspor'dan Beşiktaş Maçı Üzerine Hakem Tepkisi
3
Esenler Erokspor, Adanaspor'u 1-0 Yenerek Öne Geçti
4
Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ve Sipay Bodrum FK Beraberlikte Kaldı
5
Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom'u 96-88 Yenerek 10. Galibiyetini Aldı
6
Beşiktaşlı Gedson Fernandes, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
7
Murat Şahin, Hatayspor'un Galatasaray ile 1-1 Beraberliğini Değerlendirdi

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı