Bisiklet Milli Takımı, Dağ Bisikleti Dünya Şampiyonası'nda Zirveye Çıkmak İçin Hazır

Bisiklet Milli Takımı, 22 Haziran tarihinde Sakarya'da gerçekleşecek olan UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası için geri sayıma başladı. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenecek organizasyona, 24 ülkeden toplam 72 sporcu katılacak.

Türkiye’yi bu prestijli organizasyonda 8'i kadın olmak üzere 24 sporcu temsil ederek, birincilikle tamamlamayı hedefliyor. Şampiyona, engellerle dolu 1 kilometrelik parkurda eliminasyon sistemi ile gerçekleştirilecek.

Son Hazırlıklar ve Hedefler

Milli takımın teknik direktörü Şükrü Bingöl, gazetemize yaptığı açıklamada, "Bir süredir yoğun bir kamp dönemi geçiriyoruz. Her gün antrenman yaparak şampiyonaya hazırlandık. Şimdi en iyi şekilde mücadele etme zamanı" dedi. Bingöl, sporcuların hem fiziksel hem de mental anlamda yarışa hazır hale geldiğini vurguladı.

Bingöl ayrıca, Türkiye'de düzenlenmesinin sağladığı avantajlarla parkuru daha iyi tanıma imkanlarını değerlendirdiklerini belirtti. "Dağ bisikletinde dünya sıralamasında üst sıralarda yer almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sporcuların Hedefleri

28 yaşındaki milli sporcu İbrahim Gülmez, ağabeyi sayesinde bu spora merak saldığını söyledi. Organizasyonun Türkiye'de gerçekleştirilmesinin kendileri için büyük bir şans olduğunu belirten Gülmez, "Kendim ve takımım adına güzel bir derece elde etmek için mücadele edeceğiz" şeklinde görüş belirtti.

17 yaşındaki Emine Irmak Sezer, bu spora daha küçük yaşlarda başladığını ve bisiklete bindiğinde duyduğu mutluluğu aktardı. Sezer, parkuru ziyaret edebildiği için kendisini daha şanslı hissettiğini ve bu şampiyonada en iyi derecede bitirmeyi hedeflediğini belirtti.

18 yaşındaki milli sporcu Nisanur Acar ise bu yarışta ilk kez spirit deneyimini yaşayacağını, parkurun çok güzel olduğuna dikkat çekti. Acar, bisikletten aldığı tatminin yanı sıra ay yıldızlı bayrağı en iyi şekilde temsil etmekten onur duyduğunu ekledi.

Bisiklet Milli Takımı, Sakarya'da düzenlenecek UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası'nı birincilikle tamamlamayı hedefliyor.

Bisiklet Milli Takımı, Sakarya'da düzenlenecek UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası'nı birincilikle tamamlamayı hedefliyor.