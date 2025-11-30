Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü Namağlup Liderliğini Sürdürüyor

Bölgesel Amatör Lig'de kritik 3-0 galibiyet

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü, sahasında konuk ettiği Kurtalanspor karşısında ikinci yarıda bulduğu gollerle maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da kontrollü bir oyun sergileyerek önemli gol pozisyonları yaratamadı ve devre 0-0 eşitliğiyle tamamlandı.

İkinci yarıya daha baskılı başlayan Bitlis ekibi, ataklarını sıklaştırdı ve dakikalar 60' civarında bulduğu golle skoru 1-0'a getirdi. Maçın kontrolünü eline alan ev sahibi ekip, mücadeledeki üstünlüğünü sürdürerek 80' ve 88'. dakikalarda attığı gollerle farkı açtı ve müsabakayı 3-0 ile noktaladı.

Bu sonuçla Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü, hem namağlup hem de gol yemeden yoluna lider olarak devam ediyor.

