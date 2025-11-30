Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü Namağlup Liderliğini Sürdürüyor

Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü, BAL'da Kurtalanspor'u 3-0 mağlup ederek namağlup ve gol yemeden liderliğini korudu.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 17:09
Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü Namağlup Liderliğini Sürdürüyor

Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü Namağlup Liderliğini Sürdürüyor

Bölgesel Amatör Lig'de kritik 3-0 galibiyet

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü, sahasında konuk ettiği Kurtalanspor karşısında ikinci yarıda bulduğu gollerle maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da kontrollü bir oyun sergileyerek önemli gol pozisyonları yaratamadı ve devre 0-0 eşitliğiyle tamamlandı.

İkinci yarıya daha baskılı başlayan Bitlis ekibi, ataklarını sıklaştırdı ve dakikalar 60' civarında bulduğu golle skoru 1-0'a getirdi. Maçın kontrolünü eline alan ev sahibi ekip, mücadeledeki üstünlüğünü sürdürerek 80' ve 88'. dakikalarda attığı gollerle farkı açtı ve müsabakayı 3-0 ile noktaladı.

Bu sonuçla Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü, hem namağlup hem de gol yemeden yoluna lider olarak devam ediyor.

BÖLGESEL AMATÖR LİG'DE (BAL) MÜCADELE EDEN BİTLİSSPOR, BU SEZON SERGİLEDİĞİ İSTİKRARLI...

BÖLGESEL AMATÖR LİG'DE (BAL) MÜCADELE EDEN BİTLİSSPOR, BU SEZON SERGİLEDİĞİ İSTİKRARLI PERFORMANSLA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR.

BÖLGESEL AMATÖR LİG'DE (BAL) MÜCADELE EDEN BİTLİSSPOR, BU SEZON SERGİLEDİĞİ İSTİKRARLI...

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Selendi Belediyespor 3-0 Galip: İlk Haftada 3 Puan
2
Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit 3-0 ile Türk Hava Yolları'nı Devirdi
3
Zeynep Bilir U19 Kadın Milli Takım Kampında | Kayseri Kadın FK
4
Kahramanmaraş’ta Kısa Şalvar Güreş Şampiyonası: Fatih Atlı ve İbrahim Ay Şampiyon
5
Muaythaidaki Hedefi Dünya Kupası Olan Ayaz Cingöz, Milli Takım Heyecanını Yaşıyor
6
ÇİMSA ÇBK Mersin, Avrupa Ligi'nde Tango Bourges Basket ile Karşılaşıyor
7
Patrick Kluivert, Endonezya Milli Takımı'nın Yeni Teknik Direktörü Oldu

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı