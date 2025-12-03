Bitlis 1916 namağlup: 8 maçtır gol yemiyor, hedef Mayıs’ta şampiyonluk

Bitlis 1916, Türkiye liglerinde sergilediği başarılı performansla dikkat çekiyor. 8 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen ekip, bu süreçte kalesini de gole kapatarak Bölgesel Amatör Lig'de namağlup ve gol yemeyen tek takım oldu.

Sezon boyunca disiplinli futbolu, güçlü savunması ve etkili oyun anlayışıyla rakiplerine üstünlük sağlayan takım, elde ettiği istatistikle taraftarının gururu haline geldi. Teknik ekip ve futbolcuların özverili çalışmaları, kulüp camiasında büyük sevinç yarattı. Yönetim futbolcuları tebrik ederken, hedefin sezonu aynı istikrarla tamamlamak olduğu vurgulandı.

Bitlis 1916, pazar günü Kars 36 Spor ile deplasmanda karşılaşacak. Takım, Bitlis Eren Stadyumu’nda antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor; teknik ekibin yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda motivasyonun yüksek olduğu gözlemlendi. Zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefleyen ekip, taktik ve kondisyon ağırlıklı antrenmanlarla hazırlıklarını güçlendiriyor.

Sarı: "Neticede tek bir amacımız var; O da mayısta şampiyon olmak"

Teknik Direktör Ufuk Sarı, Bitlis’in 20 yıllık profesyonel lig hasretini sonlandırma hedeflerini şu sözlerle dile getirdi: "Başlangıçta bu takımın oluşma aşaması şampiyonluk. O şampiyonluk için de başkanımız ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yapıp iyi oyuncuları, kaliteli oyuncuları bu takıma dahil ettiler. Yola çıktık ve yolumuzun sonu mayıs ayında şampiyonluk. Süreçte 8 tane maç oynadık. Lig maçlarında namağlup olmamız, gol yemememiz herkesin dikkatini çekiyor tabii ama çok şaşırmıyoruz. İşin içinde olan biri olarak takımımla gurur duyuyorum. Hem performanslara, hem isteklere hem de varmak istedikleri yere göre mücadeleleri beni gururlandırıyor. Bunun neticesinde de tabii futbolda olmaz olmaz yok. Yani 8 maçlık serüvenin neticesinde gol yemeden yolumuza devam ediyoruz. Bunu gidebildiğimiz yere kadar gidip, neticede tek bir amacımız var. O da mayısta şampiyon olmak. Bu takımı profesyonel lige çıkarmak. Bakalım yol bizi nereye götürecek"

Sarı: "Her maça alınacak 3 puan var diye çıkıyoruz"

Teknik direktör Sarı, gruptaki güç dengesine ilişkin de şunları söyledi: "Ama neticede her takımın kendi potansiyeli var ve kendi sahasında oynuyor. Biz de deplasmana gidiyoruz. Ama şöyle bir gerçeğimiz var: Biz içeri ya da dışarı fark etmiyor, her maça kazanmak için çıkıyoruz. Her maça alınacak 3 puan var diye çıkıyoruz. O bilinçle de hazırlanıyoruz. Tabii ki Kars’ın da kendi potansiyelini biliyoruz. İki güç çarpışacak. Bakalım pazar günü o çarpışmanın neticesinde ne sonuç çıkacak? Ben de merak ediyorum"

Yamaç: "Bu yolun sonunda inşallah hep beraber ilimize şampiyonluğu yaşatacağız"

Bitlis Spor Kulübü Başkanı Caner Yamaç, namağlup ve gol yemeyen tek takım olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti: "Bitlis 1916 olarak Türkiye liglerinde namağlup ve gol yemeyen tek takım olmanın sevincini yaşıyoruz. Sezon başında hedefimiz 3. Ligdi. Mutlak 3. Lig parolasıyla yola çıktık. Bu hedef için elimizden gelen bütün gayreti ve azmi ortaya koyacağız. Bu oluşumda Bitlis Belediyesi ve Onursal Başkanımız Nesrullah Tanğlay’ın ilçeleri de bizim yönetimimize katmasıyla daha büyük bir aile olduk ve bu yolun sonunda inşallah hep beraber ilimize şampiyonluğu yaşatacağız"

