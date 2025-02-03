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BKT Avrupa Kupası'nda Son Haftanın Heyecanı: Bahçeşehir Koleji Çeyrek Finalde!

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Türk Telekom ve Beşiktaş Fibabanka'nın kaderi son maçlarında belli olacak.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:19
BKT Avrupa Kupası'nda Son Haftanın Heyecanı: Bahçeşehir Koleji Çeyrek Finalde!

BKT Avrupa Kupası'nda Son Haftanın Heyecanı

Türkiye'yi temsil eden üç takım arasında, Bahçeşehir Koleji gruptaki son maçlar öncesinde grup lideri olarak çeyrek finale çıkmayı garantiledi. Avrupa'nın en prestijli basketbol organizasyonlarından biri olan BKT Avrupa Kupası'nda normal sezonun grup aşamasındaki son maçları yapılacak ve ardından play-off aşamasına geçilecek.

Bahçeşehir Koleji'nin Başarısı

Bu sezon Avrupa'da güçlü bir performans sergileyen Bahçeşehir Koleji, A Grubu'nu lider bitirmeyi haftalar öncesinden garantileyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Takım, son maçını İspanya'da, gruptan çıkma şansı kalmayan Joventut Badalona ile oynaması bekleniyor.

Türk Telekom'un Hedefi Çeyrek Final

B Grubu'nda mücadele eden Türk Telekom, grubu ilk altıda tamamlayarak play-off'a yükselmeyi başardı. Son hafta mücadelesinde İsrail ekibi Hapoel Bank Jahav ile karşılaşacak olan Türk Telekom, rakibini mağlup etmesi durumunda doğrudan çeyrek finale yükselecek.

Beşiktaş Fibabanka'nın Şansı Elinde

A Grubu'nda yer alan Beşiktaş Fibabanka, son maçını kazanması halinde play-off'a katılma şansını elde edecek. İtalyan ekibi Dolomiti Energia Trento'yu konuk edecek olan siyah-beyazlılar, rakibini yenmesi durumunda play-off bileti alacak. Aksi halde diğer maçların sonuçlarını beklemek zorunda kalacak.

Eleme Turları Formatı Değişti

BKT Avrupa Kupası'nda bu sezon eleme turları, daha önceki yıllardan farklı bir formatta oynanacak. Play-off turunda 3 ila 6. sırada yer alan takımlar, sıralamalara göre tek maç usulü ile karşı karşıya gelecek. Çeyrek final maçları da yine aynı düzenle yapılacak. Yarı final ve final aşamasında ise seriler 3 maç üzerinden oynanacak. Bu yılki play-off maçları 4-5 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek, çeyrek finaller ise 11-12 Mart'ta yapılacak.

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