BNP Paribas Dünya Takım Kupası Basın Toplantısı Antalya'da Yapıldı

BNP Paribas Dünya Takım Kupası'nın basın toplantısı, Antalya'da gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Etkinlikleri Daire Başkanı Ercan Yıldız, Türkiye'nin spor etkinlikleri açısından tercih edilen bir ülke haline geldiğini vurguladı.

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ITF (Uluslararası Tenis Federasyonu) Tekerlekli Sandalye Tenis takvimindeki en prestijli turnuva olan BNP Paribas Dünya Takım Kupası, 6-11 Mayıs tarihleri arasında Ali Bey Club Manavgat'ta düzenlenecek. Organizasyona, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, ITF Tekerlekli Sandalye Tenis Direktörü Alistair Williams, Ali Bey Club Manavgat Genel Müdürü Kerem Kutbay, milli sporcu Zeliha Aksak ve Japon milli oyuncu Yui Kamiji katıldı. Dünyanın dört bir yanından 44 takım, 4 farklı kategoride mücadele edecek.

Türkiye'nin Tanıtımı ve Ekonomik Etki

Federasyondan edinilen bilgilere göre, 2024 yılında Türkiye'de düzenlenen ulusal ve uluslararası tenis turnuvalarına toplam 42 bin katılım sağlandı ve bu etkinlikler sonrasında ülkeye 14 milyon 872 bin Avro doğrudan döviz girişi ile 40 milyon Avro dolaylı etki sağlandı.

Ercan Yıldız: "Hayalini Kurduğumuz Organizasyonlara Emin Adımlarla İlerliyoruz"

Ercan Yıldız, Türkiye'nin uluslararası etkinliklerde tercih edilen bir ülke haline gelmesinin önemine dikkat çekerek, Antalya'nın hem turizm hem de spor alanında büyük başarılara ev sahipliği yaptığını belirtti. Yıldız, bu tür organizasyonların, engelli bireyler için ilham kaynağı olacağını ifade etti.

Şafak Müderrisgil: "Spordaki Eşitliğin Sembolu"

Şafak Müderrisgil, BNP Paribas Dünya Takım Kupası'nın sadece bir spor mücadelesi değil, aynı zamanda azmin ve eşitliğin sembolü olduğunu vurguladı. Milli sporcuların gösterdiği başarıların, herkese ilham kaynağı olduğuna değindi ve organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Alistair Williams: "Bayrak Gemisi Niteliğinde"

ITF Tekerlekli Sandalye Tenis Direktörü Alistair Williams, organizasyonun elit sporcuları bir araya getiren önemli bir etkinlik olduğunu belirtti ve gelecekte daha fazla iş birliği beklediğini açıkladı.

Kerem Kutbay: "Sorumluluk Taşıyan Bir Görev"

Ali Bey Club Manavgat Genel Müdürü Kerem Kutbay, organizasyona ev sahipliği yapmanın kendileri için büyük bir gurur olduğunu ifade etti. Tesisin erişilebilirliğini artırmak için tüm hazırlıkları titizlikle yaptıklarını vurguladı.

Milli tenisçi Zeliha Aksak ve Japon sporcu Yui Kamiji de düzenlenen bu organizasyona ilişkin görüşlerini ifade ederek, böyle bir turnuvada yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirttiler. Basın toplantısı, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Tekerlekli Sandalye Tenis takviminin en prestijli turnuvası BNP Paribas Dünya Takım Kupası'nın basın toplantısı Antalya'da yapıldı. Organizasyonun tanıtım toplantısına Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Etkinlikleri Daire Başkanı Ercan Yıldız (sağ 3), Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil (sol 3), ITF Tekerlekli Sandalye Tenis Direktörü Alistair Williams (sol 2), Ali Bey Club Manavgat Genel Müdürü Kerem Kutbay (sağ 2), milli sporcu Zeliha Aksak (sağda) ve Japon milli oyuncu Yui Kamiji (solda) katıldı.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Tekerlekli Sandalye Tenis takviminin en prestijli turnuvası BNP Paribas Dünya Takım Kupası'nın basın toplantısı Antalya'da yapıldı. Organizasyonun tanıtım toplantısına Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Etkinlikleri Daire Başkanı Ercan Yıldız (sağ 3), Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil (sol 3), ITF Tekerlekli Sandalye Tenis Direktörü Alistair Williams (sol 2), Ali Bey Club Manavgat Genel Müdürü Kerem Kutbay (sağ 2), milli sporcu Zeliha Aksak (sağda) ve Japon milli oyuncu Yui Kamiji (solda) katıldı.