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Boccia'da Yavuz Öndem, Hedefini Dünya Şampiyonluğu Olarak Belirledi

Serebral palsili öğretmen Yavuz Öndem, Polonya'daki Dünya Boccia Şampiyonası’nda kürsü hedefliyor.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 11:20
Boccia'da Yavuz Öndem, Hedefini Dünya Şampiyonluğu Olarak Belirledi

Boccia'da Yavuz Öndem, Hedefini Dünya Şampiyonluğu Olarak Belirledi

Serebral palsili öğretmen Yavuz Öndem, Polonya'da düzenlenecek Dünya Boccia Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor. Yavuz, bu şampiyonada kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Şanlıurfa'da bilgisayar öğretmenliği yapan Öndem, 6 yıl önce ağır engellilerin yapabileceği tek branş olarak bilinen boccia ile tanıştı ve bu süreçte katıldığı Türkiye şampiyonalarında 4 kez şampiyon olmayı başardı. Yavuz, 23 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Polonya'da yapılacak organizasyon için son hazırlıklarını tamamladığını ifade etti.

Yavuz Öndem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6-11 Nisan tarihlerinde Kocaeli'de gerçekleştirilen Türkiye Boccia Şampiyonası'nda kazandığı altın madalya sonrasında milli takıma seçildiğini belirtti. Öndem, "Çok heyecanlıyım çünkü ilk kez yurt dışına çıkacağım. Bu branşa 6 yıl emek verdim ve Türkiye şampiyonu oldum. Ülkemizi orada temsil edecek olmaktan büyük gurur duyorum. İstiklal Marşı'mızı okutmak için orada derece elde etmek istiyorum," dedi.

Uzun vadede hedefinin 2028 olimpiyatlarına katılmak ve çalıştırdığı sporcuları bu seviyeye taşımak olduğunu vurgulayan Öndem, "Başarımdan dolayı ailem, öğrencilerim ve öğretmen arkadaşlarım çok mutlu oldu. Amacım onlara örnek olabilmek," ifadelerini kullandı.

Yavuz'un Ailesinin Destekleyici Sesi

Öndem'in annesi Ayşe Yolcu, oğlunun başarılarının kendilerini çok mutlu ettiğini ve her zaman yanında olduklarını ifade etti. "Maddi ve manevi destek sağlıyoruz. Bu heyecan ve stres çok güzel bir duygu. Kazanınca yaşanan mutluluk, anlatılamaz,” diyen Yolcu, Polonya'daki şampiyonayı heyecanla beklediklerini aktardı.

Yolcu, "Oğlumla birlikte ilk defa yurt dışına çıkacağız. Türkiye'yi temsil etmek büyük bir gurur. Orada başarılı olmak istiyoruz,” şeklinde konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcusu serebral palsili (SP) öğretmen Yavuz Öndem, ilk kez milli...

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcusu serebral palsili (SP) öğretmen Yavuz Öndem, ilk kez milli formayla çıkacağı Dünya Boccia Şampiyonası'nda derece elde etmek istiyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcusu serebral palsili (SP) öğretmen Yavuz Öndem, ilk kez milli...

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcusu serebral palsili (SP) öğretmen Yavuz Öndem, ilk kez milli formayla çıkacağı Dünya Boccia Şampiyonası'nda derece elde etmek istiyor.

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