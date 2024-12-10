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Bodo/Glimt-Beşiktaş Maçının Hakemi Filip Glova Oldu

Bodo/Glimt, Beşiktaş maçını Slovak hakem Filip Glova yönetecek. Mücadele 12 Aralık'ta gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 14:36
Bodo/Glimt-Beşiktaş Maçının Hakemi Filip Glova Oldu

Bodo/Glimt ile Beşiktaş Arasında Önemli Karşılaşma

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş, 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelenin hakemi olarak Slovak hakem Filip Glova atanmış durumda.

Maç Detayları

Aspmyra Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Şu an için, Glova'nın yardımcı hakemleri ve dördüncü hakemin kim olacağı ise UEFA tarafından henüz açıklanmadı.

Mücadelede VAR olarak Michal Ocenas, AVAR olarak ise Martin Dohal görev alacak. Bu önemli maç, Beşiktaş için Avrupa sahnesinde hayati bir öneme sahip.

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