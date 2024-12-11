Bodo/Glimt ve Beşiktaş: Galibiyet İçin Saha'da

Bodo/Glimt-Beşiktaş Maçına Doğru

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç'in Bodo/Glimt takımı ile yapacakları maça galibiyet parolasıyla çıkacaklarını belirtti. Topraktepe, Aspmyra Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, 'Norveç insanı çok cana yakın ve misafirperver. Bunu Svensson'dan da çok iyi biliyorum. Hem Norveç'i hem takımımızı çok iyi temsil eden bir isim.' dedi.

Bodo/Glimt Disiplinli Bir Ekip

Topraktepe, Bodo/Glimt'in saygı duyulacak, enerjik ve disiplinli bir takım olduğunu vurguladı: 'Takım oyununu çok iyi oynayan ve üstüne koyarak ilerleyen bir ekip. Beşiktaş olarak buraya galibiyet için geldik. Geçen seneki maçı izlemiştim. Biz de iyi bir takımız. Dostça bir maç olacak. Beşiktaş nerede oynarsa oynasın galibiyet için gelir. Güzel bir maç olacağını ve iki takımın da güzel mücadele edeceğini düşünüyorum. İnşallah kazanan taraf biz oluruz.'

Eksiklere Rağmen Güven Sözü

Eksikliklere rağmen yarın görev alacak oyuncularına güvendiğini ifade eden Topraktepe, 'Derbiyi kapattık. Yorgunluk olabilir ama ne olursa olsun Beşiktaş karakterini ortaya koymaya çalışacağız. Eksiklerimiz çok. Onlar da aramıza dönmek için çok istekliler. Buradaki diğer oyuncu arkadaşlarımızın hepsine güveniyorum.' şeklinde konuştu.

Svensson: "3 Puan İçin Oynayacağız"

Toplantıya katılan Beşiktaş'ın Norveçli futbolcusu Jonas Svensson, galibiyete ihtiyaçları olduğunun altını çizdi. 'Elimizden geldiği kadar iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. 3 puana ihtiyacımız var, onun için oynayacağız.' diyen Svensson, karşılaşmanın zorlu geçeceğini de belirtti.

Hazırız, Ama Zor Olacak

Svensson, 'Geçen sene burada yoktum. Takımda bazı değişiklikler oldu. Avrupa'dan gelen birçok takım belki zemin belki başka etkenler nedeniyle burada zorlandı. Bodo/Glimt'in zor takım olduğunu biliyoruz, biz hazırız.' ifadelerini kullandı. Diğer taraftan, 'Yetenek yok mücadele etmem lazım.' açıklamasıyla ilgili olarak ise, 'O gün biraz da espri yapmıştım. Bir futbolcu olarak kendine güven şarttır. Rafa Silva gibi çok yetenekli değilim. Çalışıyorum ve daha iyi olmaya çalışıyorum.' şeklinde konuştu.