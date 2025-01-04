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Bodrum'da 4. Uluslararası Mandalina Kupası Yelken Yarışları Başladı

Bodrum'da 4. Uluslararası Mandalina Kupası Yelken Yarışları, 356 sporcunun katılımıyla başladı. Organizasyon 7 Ocak'ta sona erecek.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 17:11
Bodrum'da 4. Uluslararası Mandalina Kupası Yelken Yarışları Başladı

Bodrum'da Yelken Heyecanı Başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 4. Uluslararası Mandalina Kupası Yelken Yarışları heyecan dolu anlarla başladı. Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen yarışların startı, İçmeler mevkisinin açıklarında verildi.

Yağışlı Havada Yarışlar Devam Ediyor

Yarışlara Bulgaristan, Polonya, Libya, Azerbaycan, Ukrayna, Letonya ve Türkiye gibi ülkelerden toplamda 356 sporcu katılım gösterdi. Etkinlik, optimist, RS Feva, sörf, IQ FOİL ve techno sınıflarında gerçekleştirilmekte.

Önemli Bir Organizasyon

Bodrumspor Kulübü Başkanı Hadi Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu uluslararası yarışların önemine dikkat çekti. Türk, "Organizasyonun isminin 'mandalina' olmasını istedik. Bugün biraz yağış var ama yarın ve pazartesi günü daha güzel bir hava bekliyoruz. Güzel bir organizasyon olmasını diliyoruz. Bütün Bodrumluları da organizasyonu izlemeye davet ediyoruz," dedi.

Yarışlar, 7 Ocak'ta düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4. Uluslararası Mandalina Kupası Yelken Yarışları başladı. İçmeler...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4. Uluslararası Mandalina Kupası Yelken Yarışları başladı. İçmeler mevkisinin açıklarında startı verilen yarışlara, Bulgaristan, Polonya, Libya, Azerbaycan, Ukrayna, Letonya ve Türkiye'den 356 sporcu katıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4. Uluslararası Mandalina Kupası Yelken Yarışları başladı. İçmeler...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4. Uluslararası Mandalina Kupası Yelken Yarışları başladı. İçmeler mevkisinin açıklarında startı verilen yarışlara, Bulgaristan, Polonya, Libya, Azerbaycan, Ukrayna, Letonya ve Türkiye'den 356 sporcu katıldı.

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