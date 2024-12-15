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Bodrum'da BAYK Güz Trofesi Yarışları Tamamlandı

Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü tarafından düzenlenen BAYK Güz Trofesi Yarışları'na 160 sporcu katıldı ve ödüller sahiplerini buldu.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 22:34
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 23:01
Bodrum'da BAYK Güz Trofesi Yarışları Tamamlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen "BAYK Güz Trofesi" Yarışları başarıyla sona erdi.

Dört etaptan oluşan organizasyonun ilk ayağı 5-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilirken, dört gün süren bu zorlu yarışların son etabı 14-15 Aralık'ta yapıldı. Yarışlara toplamda 19 tekne ve 160 sporcu katıldı.

Bodrum açıklarında üç farklı sınıfta düzenlenen yarışlar, yelkencilerin değişken hava koşullarında kıyasıya mücadele vermesine sahne oldu. Yelken tutkunlarının en iyi dereceyi elde etmek için gösterdiği çabalar, Marina Yat Kulübü'ndeki ödül töreniyle kutlandı.

Genel sıralamada IRC 1 sınıfında "X-Man Repacco Sailing Team Vera Sailing", IRC 2 sınıfında "Gaia" ve destek sınıfında ise "Single Star" isimli teknelerin ekipleri birincilik kupasını kaldırdı.

BAYK Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Bilecen, törende yaptığı konuşmada, "Keyifli ve heyecanlı yarışların gerçekleştirildiği güzel bir organizasyonu daha geride bıraktık" ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl 11-12 Ocak tarihlerinde düzenlenecek BAYK Kış Trofesi Yarışları öncesi, güz trofesine katılan yelkenciler ödül töreninin sonunda kupalarıyla fotoğraf çektirdiler.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen "BAYK Güz...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen "BAYK Güz Trofesi" Yarışları tamamlandı. Dört etaptan oluşan ve ilk ayağı 5-6 Ekim'de gerçekleştirilen yarışların son etabı 14-15 Aralık'ta yapıldı. Genel sıralamada IRC 2'de "Gaia" isimli teknenin ekibi birincilik kupasını aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen "BAYK Güz...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen "BAYK Güz Trofesi" Yarışları tamamlandı. Dört etaptan oluşan ve ilk ayağı 5-6 Ekim'de gerçekleştirilen yarışların son etabı 14-15 Aralık'ta yapıldı. Genel sıralamada IRC 2'de "Gaia" isimli teknenin ekibi birincilik kupasını aldı.

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