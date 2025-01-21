Bodrum'da ILCA Avrupa Kupası Yelken Yarışları Başlıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesi, 23 Ocak tarihinde, ILCA sınıfındaki Avrupa Kupası Yelken Yarışları'nın ilk ayağına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yelken sporunun önde gelen organizasyonu olan bu yarışlar, EurILCA tarafından düzenleniyor ve Türkiye ile birlikte toplam 12 ülkeden 126 sporcu mücadele edecek.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi'nin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 23 Ocak'ta start alacak. Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulüp Başkanı Hadi Türk, basın açıklamasında, bu önemli organizasyonun Türkiye'de ilk kez düzenlendiğini vurgulayarak, "Avrupa Kupası mücadelesinde 10 etaplık seriden oluşan yarışların bir ayağını Bodrum'da gerçekleştireceğiz. Kulübümüz, 2026 yılında ILCA U21 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yarışlar, gelecek yıl yapacağımız organizasyonun da provası olacak," ifadelerini kullandı.

Bodrum'da farklı sınıflarda düzenlenen yelken yarışları, başarılı organizasyonlar sayesinde birçok farklı ülkeden sporcuları ağırlamakta. İlk etap yarışlarının 26 Ocak tarihinde tamamlanması planlanıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ilk ayağı yapılacak ILCA sınıfındaki Avrupa Kupası Yelken Yarışları, 23 Ocak'ta başlayacak. EurILCA'nın düzenlediği yarışlara, Türkiye ile 12 ülkeden 126 sporcu kayıt yaptırdı. Yarışlara ev sahipliği yapacak Bodrum Belediye Bodrumspor Yelken Şubesinde, kulübün başkanı Hadi Türk basın açıklaması yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ilk ayağı yapılacak ILCA sınıfındaki Avrupa Kupası Yelken Yarışları, 23 Ocak'ta başlayacak. EurILCA'nın düzenlediği yarışlara, Türkiye ile 12 ülkeden 126 sporcu kayıt yaptırdı. Yarışlara ev sahipliği yapacak Bodrum Belediye Bodrumspor Yelken Şubesinde, kulübün başkanı Hadi Türk basın açıklaması yaptı.