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Bodrum'da Yelken Yarışları: Mercan Dalgacı'nın Birinciliği Abla Yosun'a Armağan

11 yaşındaki Mercan Dalgacı, lösemi nedeniyle kaybettiği ablası Yosun'un anısına düzenlenen yelken yarışlarında birinci oldu.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 21:23
Bodrum'da Yelken Yarışları: Mercan Dalgacı'nın Birinciliği Abla Yosun'a Armağan

Bodrum'da Yelken Yarışları Tamamlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen Yosun Cup Yelken Yarışları, ödül töreniyle sona erdi. 11 yaşındaki Mercan Dalgacı, lösemi hastalığı nedeniyle kaybettiği ablası Yosun Dalgacı'nın anısına düzenlenen junior kategorisinde birincilik elde etti.

Yarışın Detayları

Era Bodrum Yelken Kulübü antrenörü Serkan Dalgacı ve kulüp yöneticisi Ayşe Dalgacı çiftinin, 2015 yılında 7 yaşında vefat eden kızlarının anısına düzenlediği yarışlarda 151 sporcu yer aldı. 10-14 Aralık tarihleri arasında yapılan etkinlikte, optimist sınıfında sadece kız sporcular mücadele etti. Bitez Spor Tesisleri'nden denize açılan sporcular, farklı hava koşullarında yarıştı.

Ödüller Verildi

Era Bodrum Yelken Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yosun Cup, üç kategoride düzenlendi. Yarışlar sona erdikten sonra, dereceye giren sporculara kupa ve hediyeleri takdim edildi. Optimist senior kategorisinde Yalıkavak Yelken Kulübü'nden Zeynep Özer, optimist junior kategorisinde Mercan Dalgacı ve optimist bambinoda ise Foça Yelken İhtisas Kulübü'nden Elif Şener birinci oldu.

Mercan Dalgacı'nın Yorumları

Kategorisinde birinci olan Mercan Dalgacı, "Ablamın adına düzenlenen yarışlarda kazanmayı çok istedim ve başardım. Bu yarış benim için çok önemliydi. Ablam için bu yarışı kazanmak istemiştim, kazandım." şeklinde konuştu. Mercan, ablasını tam olarak hatırlamadığını, aile fotoğraflarından ve anne-babasının anlattıklarından bildiğini ifade etti.

Gelecek Yıllar için Planlar

Ödül töreninde katılımcılara teşekkür eden Serkan Dalgacı, Yosun Cup Yelken Yarışları'nı her yıl düzenlemek istediklerini belirtti. Yarışmaların, ablası Yosun Dalgacı'nın anısını yaşatmak için önemli bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.

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