Bodrum FK 4-0 Çorum FK: Sefer Yılmaz "Sezon Sonuna Kadar Böyle Devam Etmek İstiyoruz"

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig 15. haftasında Çorum FK'yı 4-0 yendi. Teknik direktör Sefer Yılmaz, sezon sonuna kadar bu performansı sürdürmek istediklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 19:08
Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında alınan farklı galibiyet

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Bodrum FK, sahasında Çorum FK’yı 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Sefer Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, "İki taraf için de çok önemli bir maçtı. Çok iyi hazırlandık, geçen hafta istemediğimiz bir mağlubiyet almıştık. Bunun üzüntüsünü bütün hafta yaşadık ama çok iyi çalıştık. Rakibimizin artılarını ve eksilerini hafta içi antrenmanlarda en iyi şekilde çalışıp sahaya aktardık. Çok keyifli bir maç oldu. Seyirciler ve bizim için keyifliydi. İnşallah yeni bir seriyle kaybettiğimiz liderliği en kısa zamanda yeniden kazanmak istiyoruz. Sezon sonuna kadar böyle devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

