Bodrum FK, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Bodrum FK, Antalyaspor Maçına Hazır

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 12 Nisan Cumartesi günü sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanlarda, teknik direktör Jose Morais yönetiminde yeşil-beyazlı oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktik çalışmaları yaptı.

Morais: "Kazanmak İçin Oynayacağız"

Basın mensuplarına açıklama yapan Morais, Onvo Antalyaspor karşısında kazanmak için sahada olacaklarını belirtti. İstatistiklerin aldıkları çalışmaların sonucunu gösterdiğini ifade eden Morais, "Bizim burada yapmamız gereken her gün daha iyi çalışıp takımı en iyi seviyelere getirmek. Önümüzde zorlu bir mücadele var ve takım olarak kazanma ihtimalimizi artırmak için çabalıyoruz" dedi.

"Bu Oyuncularımın Eseri"

Morais, oyuncularının karakterine dikkat çekerek, "Onların gösterdiği adanmışlık ve iyi karakter ile bu sonuçlar ortaya çıkıyor. Antrenmanlarda ellerinden geleni yapıyorlar. Şu anda şanslıyız ki ciddi sakatlığı olan oyuncumuz yok. Her oyuncu sağlıklı ve oynayabilecek düzeyde" şeklinde konuştu.

Antalyaspor ile karşılaşmanın kendisi için özel bir duygu olduğunu söyleyen Morais, "Orada güzel anılarım var, taraftar ve camiayla güçlü anılarım var. Antalyaspor'un aldığı sonuçlardan dolayı mutluyum, iyi bir yolda gidiyorlar ama bu bir rekabet. Süper Lig'de her maçta mücadele etmek için varız ve Antalyaspor karşısında da en iyi oyunumuzu sergileyip kazanmak için oynayacağız" ifadelerini kullandı.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.