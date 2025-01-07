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Bodrum FK, Kırklarelispor Maçı Öncesi Son Hazırlıklarını Tamamladı

Bodrum FK, Kırklarelispor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda yapacağı maça hazırlandı. Teknik direktör Demirel, galibiyet sözü verdi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 18:00
Bodrum FK, Kırklarelispor Maçı Öncesi Son Hazırlıklarını Tamamladı

Bodrum FK, Kırklarelispor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Sipay Bodrum FK, Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor ile Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda yarın yapacağı maça hazırlandığını duyurdu. Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Volkan Demirel gözetiminde Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde son antrenmanını gerçekleştirdi.

Demirel: "Kupa Bizim İçin Değerli"

Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada kupanın kendileri için "değerli" olduğunu vurgulayarak, "İnşallah iyi bir skor alırız. Daha az süre bulan oyuncularımızın oynayacağı bir maç olacak. Onlar için kendilerini gösterme fırsatı olacak. Sonrasında önümüzdeki maça bakacağız." dedi.

Beşiktaş Maçına Odaklandılar

Beşiktaş maçıyla ilgili olarak, Demirel “Geldiğimden beri büyük takımlara karşı iyi oyunlar sergilediğimizi gördük. Sadece elde edemediğimiz skordu. Yine iyi oynayacağımıza inanıyorum.” diyerek, karşılaşmada puan alabileceklerine inandıklarını belirtti. Ayrıca, Kayseri'de kaybettikleri iki puanın telafisini bu maçta görebileceklerini ifade etti.

Ege Bilsel, Galip Gelmek İstiyor

Sipay Bodrum FK'lı oyuncu Ege Bilsel de Ziraat Türkiye Kupası ve Beşiktaş maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, her iki maçtan da galip dönme hedefinde olduklarını vurguladı.

Kırklarelispor-Maçı Bilgileri

Kırklareli Atatürk Stadı'nda gerçekleşecek olan Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK maçı yarın saat 13.00'te başlayacak.

Sipay Bodrum FK, Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor ile Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda...

Sipay Bodrum FK, Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor ile Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlı ekip, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son antrenmanını yaptı.

Sipay Bodrum FK, Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor ile Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda...

Sipay Bodrum FK, Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor ile Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlı ekip, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son antrenmanını yaptı.

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