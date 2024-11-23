Bodrum FK Yönetiminden Galatasaray Maçı Yorumu: 'Hakem Kararları Aleyhimize İşliyor'

Bodrum FK Yönetimi Galatasaray Maçını Değerlendirdi

Sipay Bodrum FK Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Onur Talay, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 1-0 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Talay, Grey Beton Bodrum Stadı'nda gerçekleşen maçın ardından yaptığı yorumlarda, "Takdir hakları noktasında hem iç saha hem dış saha maçlarımızda, maalesef tüm takdir hakları rakiplerimizin lehine kullanılıyor," dedi.

Maçın Gidişatı ve Hakem Yönetimi

Maçın kırmızı karta kadar dengeli bir şekilde devam ettiğini belirten Talay, "Ancak kırmızı kart neticesinde maalesef oyunun rengi biraz bizim aleyhimize değişti. Rakibimizi tebrik ediyorum. Haklı bir galibiyet aldılar," ifadelerini kullandı.

Hakem kararlarıyla ilgili son 12-13 haftadır sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Talay, şunları kaydetti: "Hakem arkadaşlarımızın işi de çok zor. Mümkün olduğu kadar adaletli bir şekilde yönetim gösterme gayreti içerisindeler. Ama takdir edersiniz ki kamuoyunun takdirine bırakıyorum bunu. Maçları tekrar izlediğimizde özellikle takdir hakları noktasında ciddi canımız yanıyor."

Yeni Kurulum ve Gelecek Hedefleri

Yeni kurulmuş bir takım olduklarının altını çizen Onur Talay, "Dört yılda üç lig atlamış bir takımdan bahsediyoruz. Ciddi bir yatırım yapıyoruz. Bir ilçe takımıyız. Yatırımlarımız devam edecek. Volkan hocamızın vereceği direktifler noktasında yeni transferler aramıza katılacak," dedi. Ancak Talay, "Elbette oyun sahada oynanıyor ve bu sahada oynanan oyun neticesinde de bir adaletli yönetim olmadığı sürece bu tip sıkıntılar yaşayabiliyoruz," ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.