Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı Vestel Manisa Maçına Hazır

Bodrum’un İncileri Vestel Manisa Karşısında Sahaya Çıkıyor

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu 9’uncu hafta mücadelesinde Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Karşılaşma 22 Kasım Cumartesi saat 16.00'da Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak ve yeşil-beyazlı ekip, taraftar desteğiyle mutlak galibiyet hedefliyor.

Hafta boyunca Teknik Direktör Adnan Kıstak yönetiminde hazırlıklarını sürdüren ekip, antrenmanlarda hem taktik hem de oyun disiplinine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan idmanlarda takımda morallerin yüksek olduğu gözlendi.

B.B. Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, kritik maç öncesi Bağla’da bulunan bir işletmede bir araya geldi. Oyuncular, teknik ekip ve yöneticilerin katıldığı gecede işletme sahiplerine teşekkür eden B.B. Bodrumspor Kulüp Başkanı Hadi Türk, Mine, Sergül ve Hasan Önal’a Atatürk portresi bulunan özel Bodrumspor tablosu hediye etti.

Başkan Türk'ten Taraftara Çağrı

Kulüp Başkanı Hadi Türk, önemli karşılaşma öncesi taraftarlara şu çağrıda bulundu: "Taraftarlarımıza ve Bodrumlu voleybolseverlere önceki maçlarda takımımıza verdikleri güçlü destek için teşekkür ediyorum. Bodrum’un İncileri, taraftarımızın itici gücüyle her geçen gün daha da güçleniyor. Yarın oynayacağımız Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasına da aynı birlik ve motivasyonla çıkacağız. Genç ve dinamik bir ekipten oluşan sporcularımıza güveniyoruz, tüm Bodrumluları takımımızın yanında olmaya davet ediyorum".

Hedef: Taraftarın itici gücüyle sahadan galibiyetle ayrılmak ve ligde iddiasını sürdürmek.

