Bodrumspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Düzce'de Devam Ediyor

Bodrumspor, Düzce'de Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yeşil-beyazlı takım, gün boyunca gerçekleştirilen çift idman ile antrenman programını tamamladı.

Çift İdman Programı

Takım, teknik direktör Burhan Eşen yönetiminde sabah ve akşam saatlerinde yapılan antrenmanlarla hem kondisyon hem de teknik becerilerini geliştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan çalışmalar, top kapma, pas, pres ve koordinasyon aktiviteleriyle devam etti.

Geçtiğimiz sezonda Süper Lig'e veda eden Sipay Bodrum FK, bu kamp döneminde kendini daha da geliştirmeyi hedefliyor. Kamp çalışmaları 1 Ağustos tarihine kadar sürecek.

Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, günü çift idmanla tamamladı.

Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, günü çift idmanla tamamladı.