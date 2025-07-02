DOLAR
39,88 -0,39%
EURO
46,99 -0,13%
ALTIN
4.308,22 -0,33%
BITCOIN
4.356.290,67 -0,02%

Bodrumspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Düzce'de Devam Ediyor

Sipay Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 23:59
Bodrumspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Düzce'de Devam Ediyor

Bodrumspor, Düzce'de Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yeşil-beyazlı takım, gün boyunca gerçekleştirilen çift idman ile antrenman programını tamamladı.

Çift İdman Programı

Takım, teknik direktör Burhan Eşen yönetiminde sabah ve akşam saatlerinde yapılan antrenmanlarla hem kondisyon hem de teknik becerilerini geliştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan çalışmalar, top kapma, pas, pres ve koordinasyon aktiviteleriyle devam etti.

Geçtiğimiz sezonda Süper Lig'e veda eden Sipay Bodrum FK, bu kamp döneminde kendini daha da geliştirmeyi hedefliyor. Kamp çalışmaları 1 Ağustos tarihine kadar sürecek.

Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK...

Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, günü çift idmanla tamamladı.

Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK...

Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, günü çift idmanla tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Göztepe Yeni Sezon Hazırlıklarına Çift İdmanla Devam Ediyor
2
Bodrumspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Düzce'de Devam Ediyor
3
Galatasaray'ın 25. Şampiyonluk Kutlamaları Konya'da Coşkuyla Gerçekleşti
4
Samsunspor, Antoine Makoumbou ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı
5
Alanyaspor, İki Genç Yıldızla Anlaşma Sağladı
6
Nusrat Allahverdi Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonu
7
Serikspor'un Yeni Teknik Direktörü Sergey Yuran Oldu

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!