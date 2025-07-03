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Bodrumspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda Tamamladı

Sipay Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda çift idmanla sürdürdü.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 22:44
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 22:44
Bodrumspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda Tamamladı

Bodrumspor Yeni Sezon İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ediyor. Takım, günü çift idmanla noktalayarak kondisyon çalışmalarını artırdı.

İdman Detayları

Kayınaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşen yönetiminde sabah ve akşam olmak üzere gerçekleştirilen antrenmanlar, yoğun bir idman temposu içeriyordu. Yeşil-beyazlı futbolcular, ağırlıklı olarak kondisyon çalışması yaparak form tutma adına önemli adımlar attı.

Isınma hareketleriyle başlayan çalışmalar, top kapma, pas ve pres antrenmanları ile devam etti. Futbolcular, ayrıca minyatür kale maçları yaparak hem eğlendi hem de güç depoladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Topuk...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Topuk Yaylası'nda günü çift idmanla tamamladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Topuk...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Topuk Yaylası'nda günü çift idmanla tamamladı.

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