Boks Dünyasında Jake Paul ve Mike Tyson Maçı Heyecanı

Boks Dünyası Jake Paul-Mike Tyson Maçını Bekliyor

Boks dünyasında herkes, YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki büyük müsabakayı merakla bekliyor. Bu karşılaşma, 16 Kasım Cumartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak ve dijital yayın platformu Netflix üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Maç Detayları

Dallas Cowboys gibi ünlü Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarına ev sahipliği yapan Teksas'ın Arlington şehrindeki 80 bin kapasiteli AT&T Stadı'nda gerçekleşecek bu büyük etkinlikte, sporseverler gecenin ana etkinliği öncesi üç farklı maçı daha izleyebilecekler.

Süper Orta Sıklet: Neeraj Goyat - Whindersson Nunes

Neeraj Goyat - Whindersson Nunes Yarı Orta Sıklet: Mario Barrios - Abel Ramos

Mario Barrios - Abel Ramos Süper Hafif Sıklet: Katie Taylor - Amanda Serrano

Bu karşılaşmaların ardından, Jake Paul ile Mike Tyson ringe çıkacak ve maç iki dakikalık sekiz raunt üzerinden yapılacak.

Mike Tyson'un Kariyeri

Mike Tyson, ringdeki korkusuz tarzıyla her zaman dikkat çekmiş bir boksördür. 58 yaşındaki Tyson, aktif kariyeri boyunca 50 galibiyet ve 6 yenilgi elde etti. 1986 yılında 20 yaşında iken Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" unvanını kazanmıştı. Tyson, tarihte aynı anda Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) unvanlarına sahip olan ilk ağır sıklet boksörüdür. 2005'te spor yaşamına veda eden Tyson, 15 yıl sonra 2020 yılında bir gösteri maçı ile geri dönerek seyircileri ekran başına kilitledi.

Tyson, 1997 yılında Evander Holyfield ile yaptığı ve unutulmaz olaylara sahne olan maçta, rakibinin kulağını ısırarak diskalifiye olmuştu. Bu olay, uzun yıllar akıllardan silinmeyecek bir anı olarak sporseverlerin hafızasında yer etti.

Jake Paul'un Boks Kariyeri

Jake Paul, 20,8 milyon YouTube abonesi ve 7,7 milyar izlenmeye sahip. Boks kariyerine 2018 yılında başlayan Paul, ilk maçını Deji Olatunji ile yaptı. 27 yaşındaki boksör, şu ana kadar 11 profesyonel maça çıkarak 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Kazandığı maçların 7'sini nakavtla tamamladı. Jake Paul, tek mağlubiyetini 2023'te Suudi Arabistan'da İngiliz boksör Tommy Fury'ye karşı yaşadı.