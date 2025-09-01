DOLAR
41,11 0,17%
EURO
48,21 -0,14%
ALTIN
4.588,4 -0,56%
BITCOIN
4.464.069,33 0,47%

Bolu Atatürk Stadı'nda Yenileme Çalışmaları: Manisa FK Maçı Hedefi 12 Eylül

Bolu Atatürk Stadı'nda 16 Şubat'ta başlayan yenileme çalışmaları 12 Eylül'e kadar tamamlanması hedefleniyor; Manisa FK maçı ev sahibi statta oynanabilir.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 14:26
Bolu Atatürk Stadı'nda Yenileme Çalışmaları: Manisa FK Maçı Hedefi 12 Eylül

Bolu Atatürk Stadı'nda yenileme çalışmaları sürüyor

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor'un maçlarını oynadığı ancak altyapı yetersizliği nedeniyle kapatılan Bolu Atatürk Stadı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Stadyumda 16 Şubat'ta başlatılan çalışmanın 12 Eylül'de tamamlanması hedefleniyor.

Çalışma takvimi ve hedeflenen maç

Yetkililer, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi hâlinde ligin 5. haftasındaki Manisa FK maçının Atatürk Stadyumu'nda oynanmasının beklendiğini belirtiyor. Stat müdürü Şerafettin Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada inşaatın 8-10 Eylül gibi müteahhit tarafından teslim edileceğini ve ardından kurulum çalışmalarının süreceğini aktardı.

Bilgin, "Müteahhit arkadaşlar da özverili çalışıyor. 8-10 Eylül gibi inşaat teslim edilecek. Ondan sonra kurulum çalışması var. Çalışmalar 12 Eylül'e yetiştirirse burada Manisa maçı oynanır." ifadelerini kullandı.

Tribün, tesis ve kamera düzenlemeleri

Bilgin, stadyum içerisinde prefabrikten soyunma odaları, genel kullanım odaları ve kamera platformları olarak 3-4 bölümde inşaat çalışması yürütüldüğünü söyledi. Açık tribünün tamamen kapatıldığını belirten Bilgin, maraton tribünü önüne geçici tribün yapıldığını ve bununla ilgili kapasite dağılımını şöyle açıkladı:

Gazetecilere ve protokole: 60-60, toplam 120 kişi
Misafir seyirci: 140 kişi
Boluspor için ayrılan kapasite: Yaklaşık 2700 kişi

Ön tarafa ayrıca kamera platformları yapıldığını ifade eden Bilgin, kamera sistemlerinin tamamen yenileneceğini ve stada üç turnike konulacağını belirtti.

Geçici durum ve oynanamayan maçlar

Bilgin, Bolu Atatürk Stadı'nın 16 Şubat'ta kapatıldığını hatırlatarak, burada oynanması gereken 9 maçın farklı statlarda oynandığını sözlerine ekledi. Çalışmaların planlandığı şekilde tamamlanması halinde Boluspor taraftarının kendi stadında maç izleme imkânı tekrar sağlanacak.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor'un maçlarını oynadığı ancak altyapı yetersizliği...

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor'un maçlarını oynadığı ancak altyapı yetersizliği nedeniyle kapatılan Bolu Atatürk Stadı'nda çalışmalar devam ediyor.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor'un maçlarını oynadığı ancak altyapı yetersizliği...

İLGİLİ HABERLER

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Bak Silivrikapı Spor Köyü'nü İnceledi: Fatih'e Yeni Yaşam Merkezi
2
Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası: ABD 3-0 Kanada — Çeyrek Finalde
3
3. Türk Dünyası Üniversite Oyunları Kırgızistan'da — Türkiye 55 Kişilik Kafileyle
4
Bayer Leverkusen, Erik ten Hag ile yollarını ayırdı
5
Avrupa Şampiyonu Elif Güneri, Kız Çocuklarına İlham Olmak İstiyor
6
Ümit Milli Takım Aday Kadrosunda Değişiklik: Hırvatistan Maçı Öncesi
7
Arda Güler'in Golüyle Real Madrid Zirvede — Liverpool, Napoli, Bayern ve PSG Lider

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu