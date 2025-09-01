Bolu Atatürk Stadı'nda Yenileme Çalışmaları: Manisa FK Maçı Hedefi 12 Eylül

Bolu Atatürk Stadı'nda yenileme çalışmaları sürüyor

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor'un maçlarını oynadığı ancak altyapı yetersizliği nedeniyle kapatılan Bolu Atatürk Stadı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Stadyumda 16 Şubat'ta başlatılan çalışmanın 12 Eylül'de tamamlanması hedefleniyor.

Çalışma takvimi ve hedeflenen maç

Yetkililer, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi hâlinde ligin 5. haftasındaki Manisa FK maçının Atatürk Stadyumu'nda oynanmasının beklendiğini belirtiyor. Stat müdürü Şerafettin Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada inşaatın 8-10 Eylül gibi müteahhit tarafından teslim edileceğini ve ardından kurulum çalışmalarının süreceğini aktardı.

Bilgin, "Müteahhit arkadaşlar da özverili çalışıyor. 8-10 Eylül gibi inşaat teslim edilecek. Ondan sonra kurulum çalışması var. Çalışmalar 12 Eylül'e yetiştirirse burada Manisa maçı oynanır." ifadelerini kullandı.

Tribün, tesis ve kamera düzenlemeleri

Bilgin, stadyum içerisinde prefabrikten soyunma odaları, genel kullanım odaları ve kamera platformları olarak 3-4 bölümde inşaat çalışması yürütüldüğünü söyledi. Açık tribünün tamamen kapatıldığını belirten Bilgin, maraton tribünü önüne geçici tribün yapıldığını ve bununla ilgili kapasite dağılımını şöyle açıkladı:

Gazetecilere ve protokole: 60-60, toplam 120 kişi

Misafir seyirci: 140 kişi

Boluspor için ayrılan kapasite: Yaklaşık 2700 kişi

Ön tarafa ayrıca kamera platformları yapıldığını ifade eden Bilgin, kamera sistemlerinin tamamen yenileneceğini ve stada üç turnike konulacağını belirtti.

Geçici durum ve oynanamayan maçlar

Bilgin, Bolu Atatürk Stadı'nın 16 Şubat'ta kapatıldığını hatırlatarak, burada oynanması gereken 9 maçın farklı statlarda oynandığını sözlerine ekledi. Çalışmaların planlandığı şekilde tamamlanması halinde Boluspor taraftarının kendi stadında maç izleme imkânı tekrar sağlanacak.

