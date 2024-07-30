Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bolu, Futbol Takımlarının Yeni Sezon Kamp Merkezi Olmaya Devam Ediyor

Bolu, yerli ve yabancı futbol takımlarının yeni sezon hazırlıkları için tercih ettiği bir kamp lokasyonu haline geldi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 13:19
Bolu, Futbol Takımlarının Yeni Sezon Kamp Merkezi Olmaya Devam Ediyor

Bolu, Futbol İçin İdeal Bir Kamp Alanı

Bolu, doğası ve temiz havasıyla dikkat çeken bir kamp merkezi olarak, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig takımlarıyla birlikte Makedonya ve Kosova'dan 13 futbol ekibini ağırlıyor.

Şehrin Doğal Güzellikleri ve İklim Koşulları

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan Bolu, futbol takımları için yüksek rakımlı ve serin bölgeleri tercih etme imkânı sunuyor. Ayrıca, kentin sahip olduğu 20 antrenman sahası, ekiplerin yeni sezon hazırlıklarını yapması için uygun ortam sağlıyor.

Kamp Yapan Takımlar ve Tesisler

Kamp yapan takımlar arasında Trendyol Süper Lig'den Adana Demirspor, Trendyol 1. Lig'den Esenler Erokspor, Pendikspor ve Kocaelispor gibi pek çok ekip yer alıyor. Ayrıca, TFF 2. Lig ekiplerinden Beyoğlu Yeni Çarşı FK, Kuzey Makedonya'dan FC Shkupi ve Kosova'dan FC Prishtina da bölgeyi tercih eden takımlar arasında.

Otelciler Derneği Başkanı'nın Açıklamaları

Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, yaptığı açıklamada, Bolu'ya olan talebin arttığını belirtti. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerindeki sıcak hava koşulları nedeniyle takımların Bolu'yu tercih ettiğini dile getirdi.

Özköylü ve Kurucuk'un Görüşleri

Pendikspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, Bolu’nun hem doğası hem de antrenman koşullarının çok iyi olduğunu vurguladı. Yurt dışında kamp yapan takımların standartlarına eşdeğer olduğunu belirten Özköylü, bölgeye daha fazla yatırım yapılması gerektiğini ifadeleriyle pekiştirdi. Ayrıca, Adanaspor oyuncusu Fatih Kurucuk da Bolu'nun kamp için ideal bir ortam sunduğunu ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

SGK'nın dev kredi faiz veya kar payı desteği başladı! İşte başvuru şartları

Bugün ve yarın son... Başvurmayan emekli 18.000 TL ek ödeme alamayacak!

Resimdeki kalemlerden birini seçin! Seçtiğiniz tüylü kalem en belirgin özelliğinizi söylüyor

Adli Tıp Kurumu yeni personellerini arıyor! 1992 yılı ve sonrası doğanlara iş fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

SBÜ en az 30 bin TL maaşlı, KPSS şartı olmadan kadın/erkek temizlik görevlisi alımını İstanbul ve Ankara'da yapıyor!

2024-2025 öğretim yılı için öğrencilere 9 ay boyunca 15 bin TL müjdesi az önce geldi

199 TL’den 99 TL’ye düştü! Her eve lazım üründen 3'er 5'er alınacak

3 ilde tamamen yasaklandı! Valilik peş peşe duyurdu: Giriş çıkış kapatıldı

Öğrencilere burs müjdesi! 12 ay boyunca 7 bin 500 TL şak diye hesabınızda

Bugün ve yarın son... Başvurmayan emekli 18.000 TL ek ödeme alamayacak!

Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Ödemeler hesaplara yatırıldı: En az 2000 TL oldu

SGK'nın dev kredi faiz veya kar payı desteği başladı! İşte başvuru şartları

Resimdeki kalemlerden birini seçin! Seçtiğiniz tüylü kalem en belirgin özelliğinizi söylüyor

İş arayanlara büyük müjde o ilde 50 şoför ihtiyacı var!

EYT'li çalışanlara kötü haber! Rüyaları sona erdi: Bir anda kapının önünde bulacaklar

Adli Tıp Kurumu yeni personellerini arıyor! 1992 yılı ve sonrası doğanlara iş fırsatı!