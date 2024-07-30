Bolu, Futbol Takımlarının Yeni Sezon Kamp Merkezi Olmaya Devam Ediyor

Bolu, Futbol İçin İdeal Bir Kamp Alanı

Bolu, doğası ve temiz havasıyla dikkat çeken bir kamp merkezi olarak, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig takımlarıyla birlikte Makedonya ve Kosova'dan 13 futbol ekibini ağırlıyor.

Şehrin Doğal Güzellikleri ve İklim Koşulları

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan Bolu, futbol takımları için yüksek rakımlı ve serin bölgeleri tercih etme imkânı sunuyor. Ayrıca, kentin sahip olduğu 20 antrenman sahası, ekiplerin yeni sezon hazırlıklarını yapması için uygun ortam sağlıyor.

Kamp Yapan Takımlar ve Tesisler

Kamp yapan takımlar arasında Trendyol Süper Lig'den Adana Demirspor, Trendyol 1. Lig'den Esenler Erokspor, Pendikspor ve Kocaelispor gibi pek çok ekip yer alıyor. Ayrıca, TFF 2. Lig ekiplerinden Beyoğlu Yeni Çarşı FK, Kuzey Makedonya'dan FC Shkupi ve Kosova'dan FC Prishtina da bölgeyi tercih eden takımlar arasında.

Otelciler Derneği Başkanı'nın Açıklamaları

Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, yaptığı açıklamada, Bolu'ya olan talebin arttığını belirtti. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerindeki sıcak hava koşulları nedeniyle takımların Bolu'yu tercih ettiğini dile getirdi.

Özköylü ve Kurucuk'un Görüşleri

Pendikspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, Bolu’nun hem doğası hem de antrenman koşullarının çok iyi olduğunu vurguladı. Yurt dışında kamp yapan takımların standartlarına eşdeğer olduğunu belirten Özköylü, bölgeye daha fazla yatırım yapılması gerektiğini ifadeleriyle pekiştirdi. Ayrıca, Adanaspor oyuncusu Fatih Kurucuk da Bolu'nun kamp için ideal bir ortam sunduğunu ifade etti.