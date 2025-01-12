Boluspor, Adanaspor'u 3-1 Yenerek İkinci Yarıya İyi Başladı

Boluspor, Adanaspor'u Konuk Etti

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Boluspor, Adanaspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrasında Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, "Tekrar çıkışımız başladı. İkinci yarının ilk maçıyla Boluspor armasını en üst seviyeye çıkaracağız," dedi.

Başarı ve Gelecek Hedefleri

Kahraman, ligde 28 puana ulaştıklarını belirterek, ikinci yarıya Alagöz Holding Iğdır FK maçıyla başlayacaklarını ve zorlu karşılaşmalar oynayacaklarını ifade etti. Bu maçın bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Kahraman, "Adanaspor'un son dönemdeki çıkışından haberdardık. Hızlı oyuncularını kullanacaklarını biliyorduk. Biz ise topa sahip olarak rakibin dengesini bozup dış koridorları kullanmayı hedefledik. Rakibin baskı anındaki bireysel hatalarını değerlendirdik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra skoru daha da artırabilirdik," şeklinde konuştu.

Önemli Bir Galibiyet

Kahraman, önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayarak, "Üç puanı aldık, oyuncularımı kutluyorum. Takımlar bir dönem form yakalar, ardından düşüşler yaşanabilir. Biz de bu dalgalanmalardan geçtik. Ancak şimdi tekrar çıkışımız başladı. İkinci yarının ilk maçıyla Boluspor armasını en iyi şekilde en üst seviyeye çıkartacağız," değerlendirmesinde bulundu.

Adanaspor Cephesinde Üzüntü

Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ise mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı. Karşılaşmada 10 kişi kaldıktan sonra kontrolün rakiplerine geçtiğini ifade eden Şimşek, "Gerçekten üzgünüm. Üzüntülüyüz ama yapacak bir şey yok. Bu maç geride kaldı. Artık bizim için lig yeni başlıyor. Önümüzde 18 maç var. İnşallah bu maçlarda alabildiğimiz kadar puan alarak bir an önce yukarıya tırmanmak istiyoruz," açıklamasında bulundu.

Terndyol 1. Lig'in 19. haftasında Adanaspor A.Ş.'yi 3-1 yenen Boluspor'un teknik direktörü Ufuk Kahraman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Terndyol 1. Lig'in 19. haftasında Adanaspor A.Ş.'yi 3-1 yenen Boluspor'un teknik direktörü Ufuk Kahraman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.