Boluspor, Amed Sportif Faaliyetler Maçına Hazırlanıyor

Boluspor, Amed Sportif Faaliyetler Maçına Hazırlıklarını Tamamlıyor

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı önemli karşılaşma için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Ligde 5 puan ile 17. sırada bulunan kırmızı beyazlı ekip, antrenmanlarını Ufuk Kahraman yönetiminde gerçekleştiriyor.

Antrenman Taktikleri Gözden Geçiriliyor

Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda futbolcuların odak noktası taktik çalışmalardı. Boluspor, takımın form durumunu artırmak ve maç öncesi stratejilerini güçlendirmek amacıyla yoğun bir tempoda çalışıyor.

Mücadele Tarihi ve Saati

Boluspor, 21 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Diyarbakır Stadyumu'nda Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmadan beklentiler büyük, zira Boluspor, ligdeki puan durumunu iyileştirmek için galibiyete odaklanmış durumda.