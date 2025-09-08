Boluspor, Burak Topçu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Yayın Tarihi: 08.09.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 18:39
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha oyuncusu Burak Topçu'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Burak Topçu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kariyer Özeti

Futbola 2011 yılında Fenerbahçe altyapısında başlayan Burak, 2018'de RAMS Başakşehir 19 yaş altı takımına transfer oldu.

Daha sonra 2020'de Çaykur Rizespor ile profesyonel kariyerine adım attı.

2021 sezonunda Diyarbekirspor forması giyen Burak Topçu, 2022'de Afyonspor'a transfer oldu ve 2024 yılı sonuna kadar bu kulüpte görev yaptı.

