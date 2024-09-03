Boluspor'da Teknik Direktör Serhat Gülpınar Dönemi Resmen Sonlandı

Boluspor'da Yeni Değişim Rüzgarı

Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, teknik direktör Serhat Gülpınar ile olan iş birliğini sonlandırdı. Başkan Savaş Abak, yaptığı açıklamada, takımın hafta sonu karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile oynanan 1-1'lik maçın ardından Gülpınar ile bir görüşme gerçekleştirildiğini ve karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Başkan Abak'tan Açıklama

Abak, Gülpınar’a gelecekteki kariyerinde başarılar dleyerek, yeni teknik direktör arayışlarının sürdüğünü söyledi. Bu süreçte, Gülpınar’ın Boluspor ile geçirdiği 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ettiğini de belirtti.

Gelecek İle ilgili Planlar

Yeni sezon ve hedefleri doğrultusunda adımlar atan Boluspor, bu süreçte takımın geleceği için önemli kararlar almaya hazırlanıyor. Taraftarlar, yeni teknik direktörün kim olacağını merakla beklemekte.