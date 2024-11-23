Boluspor, Kar Yağışında Şanlıurfaspor'u 1-0 Yendi

Boluspor, Trendyol 1. Lig'de Kazandı

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında, kar yağışı altında gerçekleşen maçta Boluspor, Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti. Bu zorlu koşullarda oynanan karşılaşmanın başlama saati, kent merkezinde etkili olan kar nedeniyle gecikti.

Maçın Detayları

Boluspor'un sahasında oynanan karşılaşma, futbolseverler için unutulmaz bir anı oldu. Kar yağışının etkisiyle zorlu şartlarda gerçekleştirilen maçta, Boluspor önemli bir galibiyet alarak puanlarını artırmayı başardı.

Bu zafer, Boluspor'un ligdeki konumunu güçlendirirken, Şanlıurfaspor için önemli bir kayıp oldu. Öne çıkan oyuncular ve maçın detaylarıyla ilgili daha fazla bilgi için takipte kalın.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.