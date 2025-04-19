Boluspor, Karagümrük'ü 1-0 Yenerek Kıymetli 3 Puan Aldı

Boluspor, Karagümrük'ü Zor Bir Müsabakada Yendi

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Geosis Boluspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederek çok kıymetli bir 3 puan elde etti. Maç sonrasında basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, oyuncularının performansını övgüyle değerlendirdi.

“Zor Bir Süreçten Geçiyoruz”

Koşukavak, takımının başına geldiğinden beri sadece bir maç sahalarında oynadığını belirterek, “Çok zor bir süreç bizim adımıza. Defalarca Çorum'a gittik, her hafta deplasmana gidiyoruz. Sakaryaspor'a da stat imkanı sağladıkları için teşekkür ederim. Federasyona da teşekkür ederim, stat problemimizi bu hafta hızlıca çözdüler.” dedi.

“Oyunu Kontrol Ettik”

Maç boyunca topa sahip olduklarını ve iyi bir savunma performansı gösterdiklerini ifade eden Koşukavak, “Oyuncularım bütün teorileri çok iyi bir şekilde pratiğe çevirdi. Çok kıymetli bir 3 puan aldık.” diyerek ekstra bir motivasyon sağladı.

Play-Off Hedefi

Lig sonuna yaklaştıklarını dile getiren Yalçın Koşukavak, “İnşallah geçen sene nasip olan play-off’u bu sene de yaşarız. Bu sefer play-off bizim için araç, inşallah play-off’a kalırsak Süper Lig’e çıkmak ana amacımız olacak.” ifadelerini kullandı.

Karagümrük’te Teknik Direktör Değişimi

Maç sonrası Solwie Energy Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Orhan Ak, görevinden ayrıldığını açıkladı. Ak, üzüntü içinde olduklarını ve kazanmak için sahaya çıktıklarını aktardı.

“Fırsatları Değerlendiremedik”

Aldıkları galibiyetin kendileri için büyük bir fırsat olabileceğini belirten Ak, “Özellikle oyuna agresif baskılarla başladık, yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik.” dedi.

“Tek Sorumlu Benim”

Karagümrük’ün kadro kalitesine vurgu yapan Ak, “Son haftalarda kazanamıyoruz fakat bunun tek sorumlusunun ben olduğunu biliyorum.” diyerek takımına başarılar diledi. Ayrıca, Karagümrük’ün şampiyon olacağına inandığını sözlerine ekledi.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Geosis Boluspor ile Solwie Energy Fatih Karagümrük Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Geosis Bolusporlu İshak Karaoğul, rakibiyle mücadele etti.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Geosis Boluspor ile Solwie Energy Fatih Karagümrük Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Geosis Bolusporlu İshak Karaoğul, rakibiyle mücadele etti.