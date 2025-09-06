DOLAR
Boluspor-Manisa FK 13 Eylül'de Bolu Atatürk Stadyumu'nda

Boluspor-Manisa FK maçı 13 Eylül saat 16.00'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak; Valilik ve belediye izinleri sağlandı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 10:49
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasındaki Boluspor-Manisa FK karşılaşmasının, fiziki altyapı çalışmaları sonrası Bolu Atatürk Stadyumu'na alınmasına karar verildi.

Gerekli izinler sağlandı

Boluspor Kulübü'nün açıklamasında, karşılaşma için Bolu Valiliği İl Spor Güvenliği Kurulu'nun onay verdiği ve stadyumun kulübe tahsisi için Bolu Belediyesi'nden de gerekli izinlerin sağlandığı belirtildi.

Tarih ve saat

Açıklamada, ilgili kurumlarla yürütülen görüşmelerin ardından stadyumun 5. hafta maçına yetiştirilmesinin planlandığı ve 13 Eylül saat 16.00'da oynanacak Boluspor-Manisa FK mücadelesinin Bolu Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.

Geçmiş kapanma

Bolu Atatürk Stadyumu, fiziki altyapı yetersizliği nedeniyle 16 Şubat'ta kapatılmış ve o tarihten bu yana maçlar il dışında belirlenen stadyumlarda oynanmıştı.

