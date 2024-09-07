Boluspor, Paul Omo Mukairu'yu Kadrosuna Katıyor

Boluspor, Yeni Transferini Duyurdu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Paul Omo Mukairu ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Yıl Sonuna Kadar Anlaşma Sağlandı

Kulübün resmi web sitesinde yer alan bilgide, 24 yaşındaki Mukairu’nun 2023 yılı sonuna kadar geçici bir sözleşme ile Boluspor'a katıldığı belirtildi.

Mukairu'nun Kariyeri

Profesyonel futbol yaşamına Nijerya'nın FC Hearts Akademisi'nde başlayan Mukairu, 2019 yılında Antalyaspor'a transfer olmuştur. 2020-2021 sezonunda Belçika'nın Anderlecht ekibine kiralanarak Avrupa deneyimi kazanmıştır.

Antalyaspor formasıyla 53 maça çıkan Mukairu, kariyerinde ayrıca Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Reading takımlarında da görev almıştır. Taraftarlar, bu genç yeteneğin Boluspor’a katılmasıyla nasıl bir katkı sağlayacağını merakla bekliyor.

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, orta saha oyuncusu Paul Omo Mukairu ile yıl sonuna kadar geçici olarak anlaştı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, orta saha oyuncusu Paul Omo Mukairu ile yıl sonuna kadar geçici olarak anlaştı.