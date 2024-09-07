Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Boluspor, Paul Omo Mukairu'yu Kadrosuna Katıyor

Boluspor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Paul Omo Mukairu ile anlaştığını duyurdu. Geçici sözleşme detayları paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 16:51
Boluspor, Paul Omo Mukairu'yu Kadrosuna Katıyor

Boluspor, Yeni Transferini Duyurdu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Paul Omo Mukairu ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Yıl Sonuna Kadar Anlaşma Sağlandı

Kulübün resmi web sitesinde yer alan bilgide, 24 yaşındaki Mukairu’nun 2023 yılı sonuna kadar geçici bir sözleşme ile Boluspor'a katıldığı belirtildi.

Mukairu'nun Kariyeri

Profesyonel futbol yaşamına Nijerya'nın FC Hearts Akademisi'nde başlayan Mukairu, 2019 yılında Antalyaspor'a transfer olmuştur. 2020-2021 sezonunda Belçika'nın Anderlecht ekibine kiralanarak Avrupa deneyimi kazanmıştır.

Antalyaspor formasıyla 53 maça çıkan Mukairu, kariyerinde ayrıca Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Reading takımlarında da görev almıştır. Taraftarlar, bu genç yeteneğin Boluspor’a katılmasıyla nasıl bir katkı sağlayacağını merakla bekliyor.

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, orta saha oyuncusu Paul Omo Mukairu ile yıl sonuna kadar...

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, orta saha oyuncusu Paul Omo Mukairu ile yıl sonuna kadar geçici olarak anlaştı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, orta saha oyuncusu Paul Omo Mukairu ile yıl sonuna kadar...

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, orta saha oyuncusu Paul Omo Mukairu ile yıl sonuna kadar geçici olarak anlaştı.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları